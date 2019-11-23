熬夜5小打麻將激戰！他一回家頭暈痛翻…醫檢查「揭關鍵」：不是中風就是死

▲不少人都喜歡通宵打麻將，尤其是過年時都要與朋友拚個你輸我贏。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省河源市一名48歲康姓男子表示，自己身體平時都健康無礙，沒想到有天下班後去朋友家打了通宵的麻將，整個腦袋又暈又痛，自行找了膏藥貼在頸椎處，但貼了一天一夜後，頭痛不但沒有好轉，反而越來越嚴重，只好趕快就醫檢查。醫師診斷後發現，康男的腦動脈瘤已經破裂出血了，倘若不治療有很高機率出血性中風或是猝死。

▼康男麻將激戰後，腦袋突然又暈又痛。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，康男指出，自己平日都要做許多勞動工作，近日凌晨4點左右，他出門去市場上進貨賣貨，忙碌一整天後回到家裡，沒有休息就外出和朋友打麻將了，「從晚上10點打到隔天凌晨3點左右，回到家馬上整個頭都頭暈了，當時還以為是沒睡好。」

不過康男卻沒有理會這症狀，只是自己去拿膏藥貼在頸椎處，不料貼了一天一夜後，頭痛不但沒好轉，反而還越來越痛。醫生檢查後發現，康男的蜘蛛網膜下腔出血，恐怕與腦動脈瘤破裂有關，只好趕緊動手術，順利地把破裂出血的動脈瘤「夾住」，讓它不再出血，目前患者恢復情況良好。

▼醫師發現，康男的腦動脈瘤已經破裂出血。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生指出，顱內動脈瘤是大腦內的「不定時炸彈」，一旦破裂出血後果很嚴重；不過破裂前，有90%以上的人是沒有症狀的，因此常常被忽視，「其實很多人，是動脈瘤攜帶者，但是沒被查出來，所以在很多情況下，在各種誘發因素的誘導下，它會產生破裂，例如過度的勞累，打麻將只是一方面，還有季節的變化也有關係。」

資料顯示，當腦動脈血管瘤破裂，血液流入蜘蛛網膜下腔，便形成出血性中風，約有1/3當下就一蹶不起，連送急診都來不及；有些病患則是在第一次出血後獲救，但是如果沒有完全治療，約1/3病人會因為再出血而直接猝死。

醫師表示，時下正值秋冬交替，腦動脈瘤破裂出血的病例逐漸增加，民眾一定要按時作息，不能過度興奮，在飲食上要維持清淡，若有頭痛症狀的人應及早就醫診斷，高危險族群也必須定期做健康檢查。

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