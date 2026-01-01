24歲男跨年酒駕撞死人！竟直衝桃機想躲到國外　忘帶護照只好投案

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

新北市24歲嚴姓男子跨年夜飲酒後，1日清晨開車在淡水紅毛城前撞死一名機車騎士，肇事後他立刻逃離現場，但1日下午才在親友的勸說下主動投案。警方調查發現，嚴男肇事逃逸後先回到住家，接著直奔桃園機場試圖逃往國外，但因忘了帶護照才沒有成功出境。

事件發生在1日清晨5點37分，毛男在台北市清潔隊任職，當時騎車正在前往上班地點，不料在淡水區中正路、真理街路口停等紅燈時，遭到一輛白色轎車從後方猛撞，當場連人帶車被拖行數公尺後倒在馬路上。消防人員趕到後，立刻將毛男送醫搶救，但毛男仍在上午6點45分不治。

▲在淡水紅毛城前撞死清潔隊員，24歲肇逃男子1日下午主動投案。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，白色轎車肇事後立刻逃離現場，經調閱沿線監視器後，在新民街某社區停車場發現車頭嚴重損毀的肇事車輛，立刻通知杜姓女車主到案。杜女供稱，她當時未使用車子，她的24歲嚴姓兒子早在12月31日晚間就將車子開走，對於事故並不知情。

警方表示，嚴男在母親及弟弟的勸說下，於1日1日下午主動投案，並坦承撞人肇逃，經抽血檢驗酒測值達0.29mg/L，訊後依公共危險、過失致死及肇事逃逸，移送士林地檢署偵辦。

警方調查，嚴男12月31日晚間跟弟弟、陳姓友人喝酒跨年，不料酒後肇事撞死人，嚴男逃逸後先衝回家拿錢、準備行李，接著乘坐計程車到桃園機場要逃往國外，不料在機場要買機票時，才發現忘了帶上護照，不久後接到親友電話勸說，才決定投案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。