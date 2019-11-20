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影／在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機「砸爆國一兒頭」…他鮮血狂噴哭喊：救命

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▲▼國一兒在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機砸爆他頭。（圖／翻攝自星視頻）

▲兒子在外玩通宵，回家又一直用手機，讓爸爸一氣之下拿手機狠砸他。（圖／翻攝自星視頻）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名就讀國一的少年因為在同學家玩了一整晚，直到隔天才返家，讓爸爸氣得拿起手機狠砸他的頭部。畫面顯示，少年頭頂當場鮮血狂冒，痛到哭喊「救命」，地板也瞬間鮮紅一片，所幸醫師救治後已無大礙。警方得知事件後已介入調查，並且對爸爸進行批評教育。

綜合陸媒報導，事發在雲南省昭通市，身穿紅衣的兒子16日在外與朋友玩通宵，隔天回家後又不斷用媽媽的手機玩遊戲，劉姓爸爸一氣之下便拿起手機，朝著兒子的頭部猛砸。影像可見，少年用手按住頭部，痛到蹲在地上哭喊「救命」，爸爸則在一旁用髒話飆罵他；鏡頭一轉，便可看見地上布滿大片血跡，場面怵目驚心。

▼起初有網友認為爸爸是拿菜刀攻擊，地上才會血跡斑斑。（圖／翻攝自星視頻）

▲▼國一兒在外玩通宵！狠爸氣炸拿手機砸爆他頭。（圖／翻攝自星視頻）

不過因為爸爸當時正在切菜準備做飯，因此畫面出現一把菜刀，讓網友質疑兒子是被砍傷，傷勢才如此嚴重。警方介入調查後，證實凶器是手機。爸爸表示，兒子不僅犯錯還出言頂撞，盛怒之下才會做出衝動之舉，對於自己的行為感到後悔。目前警方已介入調查，並且對劉男進行批評教育以及後續處罰；少年則是立刻被送往醫院治療，醫師最終診斷為輕傷。

不少網友看完傻眼回應，「是有什麼深仇大恨嗎？也太狠心」、「應該剝奪監護權了吧」、「爸爸行為好超過，還好不是扔那把刀」、「算家暴？」、「這明明是要殺死孩子吧，已經達到犯罪等級了！」不過也有人說，「支持爸爸的教育，否則孩子會變本加厲」、「恨鐵不成鋼啊，爸爸肯定也心疼」、「我也覺得該打...只是可以再克制一點」。

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