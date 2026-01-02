　
天選之人！　名店誤賣「41顆破皮水餃」公告急尋

▲▼水餃示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲水餃示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

最近一家鍋貼店在網路上發了一則尋人啟事，原來是他們不小心把挑出來準備處理的「破皮水餃」賣給客人，讓網友們笑聲不斷。店家幽默又真誠的道歉方式，還意外成為網路話題，大家紛紛留言打趣回應。

破皮水餃烏龍事件　幽默公告引發討論
這家鍋貼名店近日在Threads社群上貼文表示，之前有顧客反映高麗菜蝦仁水餃有些會破皮，於是他們交代員工仔細檢查庫存，把有裂縫的水餃挑出來集中處理。沒想到，這41顆「破皮水餃」因為一個不小心，竟然直接被賣給了客人。

發現烏龍後，店家緊急公告，提醒大家如果煮到整包水餃都破掉，真的不是煮法的問題，而是他們的疏失。他們誠懇地說，只要聯絡門市，就會全額退費，還會免費再送一包高麗菜蝦仁水餃當賠罪，感到相當抱歉。

網友熱議「黃金開口笑」　大家笑稱像中獎
這則幽默又坦率的道歉文一曝光，立刻吸引大批網友留言。有網友說，「這尋人公告也太可愛了吧！」還有人笑稱，這種情況簡直像是「中大獎」一樣，遇到整包都破掉，還會懷疑是不是自己煮錯了。

更多網友也分享經驗說，平常遇到水餃破皮都會先怪自己冰太久或是煮法失誤，沒想到竟然會遇到店家主動承認是出貨問題。還有人幽默表示，「這一包根本是黃金開口笑」，也有不少顧客力挺店家的高麗菜蝦仁水餃「真的超好吃」。

顧客順利換新水餃　店家態度獲肯定
最後，鍋貼店也補充更新，表示那位買到「瑕疵水餃」的客人已經看到公告，順利回來換了一包新的，原本那包也已經煮完，至於煮出來的慘狀，店家笑說就沒有多追問了。

在 Threads 查看
01/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

