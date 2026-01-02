天選之人！　名店誤賣「41顆破皮水餃」公告急尋

▲水餃示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

最近一家鍋貼店在網路上發了一則尋人啟事，原來是他們不小心把挑出來準備處理的「破皮水餃」賣給客人，讓網友們笑聲不斷。店家幽默又真誠的道歉方式，還意外成為網路話題，大家紛紛留言打趣回應。

破皮水餃烏龍事件 幽默公告引發討論

這家鍋貼名店近日在Threads社群上貼文表示，之前有顧客反映高麗菜蝦仁水餃有些會破皮，於是他們交代員工仔細檢查庫存，把有裂縫的水餃挑出來集中處理。沒想到，這41顆「破皮水餃」因為一個不小心，竟然直接被賣給了客人。

發現烏龍後，店家緊急公告，提醒大家如果煮到整包水餃都破掉，真的不是煮法的問題，而是他們的疏失。他們誠懇地說，只要聯絡門市，就會全額退費，還會免費再送一包高麗菜蝦仁水餃當賠罪，感到相當抱歉。

網友熱議「黃金開口笑」 大家笑稱像中獎

這則幽默又坦率的道歉文一曝光，立刻吸引大批網友留言。有網友說，「這尋人公告也太可愛了吧！」還有人笑稱，這種情況簡直像是「中大獎」一樣，遇到整包都破掉，還會懷疑是不是自己煮錯了。

更多網友也分享經驗說，平常遇到水餃破皮都會先怪自己冰太久或是煮法失誤，沒想到竟然會遇到店家主動承認是出貨問題。還有人幽默表示，「這一包根本是黃金開口笑」，也有不少顧客力挺店家的高麗菜蝦仁水餃「真的超好吃」。

顧客順利換新水餃 店家態度獲肯定

最後，鍋貼店也補充更新，表示那位買到「瑕疵水餃」的客人已經看到公告，順利回來換了一包新的，原本那包也已經煮完，至於煮出來的慘狀，店家笑說就沒有多追問了。