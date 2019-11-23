這個地方婦女常頭痛　中醫師發現了原因...

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，其中一位中醫師發現當地婦女經常頭痛，是因為當地缺少了這個東西......

大林慈院中醫師黃柏翰日前跟著慈濟義診團到柬埔寨馬德望省的一個農村義診，當地居民平時就診需花10到22美金，以當地最低工資約190美金而言，許多人寧可忍痛不就醫，何況是貧窮的農村。慈濟11月初在這裡舉辦3天的義診，共超過3千多人次獲得醫療協助，有60多歲的婦女還是第一次看牙。

中醫師黃柏翰指出，當地居民以務農、勞動維生，許多求診的病患是痠痛問題。第一天治療一位男性病患，隔天對方很開心的跑回來跟我們說，他的手腳痠、麻、痛都改善了！「這幾年來從沒像現在這麼輕鬆過」。

雖然聽了覺得為病患開心，但黃柏翰也很不忍，相較於台灣，身體有小毛病幾乎都可以及時得到處理，反觀當地人民因為沒錢就醫而把小病拖成大問題，甚至終其一生沒有見過醫師。

黃柏翰也把握機會進行衛教，指導患者穴位按摩舒緩疼痛，過程中發現當地婦女多數有頭痛的問題，原來當地幾乎沒有吹風機，人民平時頭髮洗完就直接吹風或睡覺，而且一年四季都是洗冷水澡…。而婦女生產完如果有一碗白飯配一顆水煮蛋就已是比較營養的「月子餐」了，而這樣的月子餐也是當地醫院的「住院餐」。

儘管聽了錯愕，黃柏翰收起不捨的情緒，提醒婦女們洗完頭盡量要用毛巾擦乾、別直接吹風。黃柏翰表示，真的很感恩這次有機會出去付出、見苦知福，我們生在台灣真的太幸福，一定要知福、惜福、再造福！