忠明高中校長家中猝死　師生湧入臉書哀悼「一路好走」

▲忠明高中校長家中猝死，師生紛紛湧入臉書哀悼「一路好走」。（圖／取自張永宗個人臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市忠明高中56歲校長張永宗21日被發現在家中猝死，他辦學認真、經常巡視校園，非常關心老師與學生的生活情況，對於學生也相當有親和力，甚至有學生會以「哥」來稱呼他，如今他不幸在逝世的消息傳出後，該校的老師及學生們都非常不捨，紛紛到他的臉書寫下「謝謝校長的照顧，希望您一路好走。」

據悉，張永宗21日上午突然失聯沒有到校，加上當時剛好有親友到學校找人，校方因此立刻派老師前往他的住家查看。老師經管理員按門鈴無人回應，考量後決定報警並且請鎖匠協助開門，不料一開門就看見張永宗已經失去生命跡象，救護人員到場後確認已明顯死亡。

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▲張永宗20日仍掛心辦學，於臉書PO出3篇與學生、校方有關的文章。（圖／取自張永宗個人臉書）

校方表示，張校長平時身體相當健康，從未聽聞有罹患慢性病等宿疾，下班後也會在住家附近健走，昨天「20日」在學校也十分正常、沒有異狀，如今突然傳出校長在家中逝世，他們也覺得震驚且惋惜。由於張永宗2位兒子一個在國外留學、一個住外縣市，所以無法第一時間發現，目前只能等警方調查釐清死因。

張永宗的外甥21日在臉書表示，「舅舅今晨離開了人世。 謝謝眾多好朋友對舅舅的肯定與支持」、「在我們晚輩的心中，舅舅永遠是那麼瀟灑，才氣與有智慧。 希望逝者無牽掛，生者也好好保重」。忠明高中師生也紛紛留言哀悼，「令人不捨，一位受人尊重的校長，一路好走」、「希望校長您心無罣礙，一路好走。」

▲張永宗20日分享巡視校園後的紀錄。（圖／取自張永宗個人臉書）

張永宗出生於彰化，高中從彰化縣北斗鎮到台中市區就讀台中一中，後續北上就讀國立台灣師範大學，拿下工藝教育學系與工業科技教育學系雙學士、台師大工藝教育學系教育碩士、台師大工業科技教育學系哲學博士等學位，學經歷相當優秀。

張永宗30多年前從基層教師做起，從師範學院兼任講師，經台中市立向上國中、東峰國中、居仁國中，一路到忠明高中校長，在教育界擁有相當良好的評價，曾經獲得優良教師等多項獎項，待人親切與同校職員、學生相處都非常好，極為受人信賴，如今逝世也讓教育界痛失英才。