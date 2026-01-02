創院130年最大紅包！彰基總院年終發3.5月　7分院同步創新高　

▲彰基宣布發年終3.5個月，創新高。（圖／彰基提供)

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院在歡慶創院130週年之際，送給員工一份破紀錄的新年大禮！總院長陳穆寬正式宣布，2026年將發放高達3.5個月的年終獎金，不僅一舉創下歷史新高，體系旗下共7家分院也同步發放2.5月至3月，總發放金額突破11億元，這項消息讓彰基體系近萬名員工瞬間嗨翻，直呼是「最實質的歲末祝福」。

彰基醫院表示，自陳穆寬總院長2018年上任以來，彰基的年終獎金便穩健成長，從最初的2.8個月，一路向上突破。2022年首度突破3個月大關，發放3.1個月，隨後每年持續攀升，2023年3.2個月、2024年3.3個月，而剛過去的2025年也維持在3.3個月的高水準。2026年更上一層樓，直接衝上3.5個月的巔峰。

▲彰基總院長陳穆寬宣布2025年將發放高達 3.5個月的年終獎金。（圖／彰基提供)

這項創紀錄的年終獎金消息一公布，立即在彰基體系內嗨翻直喊「要去存起來」。近萬名員工對於醫院在成功轉型的同時，不忘實質照顧第一線同仁，感到無比振奮與驕傲。大家深切感受到，醫院的卓越績效不僅來自對民眾的貢獻—像是吸引許多重症患者前來就醫，更來自內部透明、高效的管理文化。

這份喜悅並非總院獨享，彰基醫療體系旗下共7家分院也同步受惠，年終獎金全面創下歷史新高。其中，兒童醫院同樣發放3.5個月；二林分院、鹿基、雲基、員生、漢銘等分院則提高至3個月；南投分院也提升至2.5個月，全面照顧第一線醫護與基層員工。

▲彰基發年終3.5個月創新高。（圖／為AI生成，經編輯審核)