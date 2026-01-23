藍白提案先過新興預算718億　張惇涵：若依法有效力就會執行

▲行政院秘書長張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，藍白兩黨挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算先行審查，第一波共38項、金額約718億，預計今（23日）立法院會處理相關公決案，由於僅是決議案（立院建議、非強制）、非三讀通過法律案或預算案，外界也好奇政院是否執行？對此，行政院祕書長張惇涵受訪時表示，若是看預算法第54條，同意並不是指預算三讀程序，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

張惇涵今陪同中選會委員被提名人拜會立院三黨團，張受訪時表示，距離年底大選還有10個月左右，行政院這次徵詢三個黨團，也透過跨黨派推薦，提出跨黨派兼具理論跟實務的被提名人，今天陸續拜訪三個黨團，希望朝野能為年底的選務推動更為順暢，在接下來議事程序裡面理性討論、如期審查。

至於在野黨要求電視辯論總預算，張惇涵回應，現在早上九點，距離院會結束還有六個小時，希望朝野政黨把握時間讓總預算付委，一旦付委，卓榮泰就要到立法院報告、備詢，立法院就是最好場地，在野黨說需要一個公開透明的平台，立法院應該沒有一間會議室的台子不平。

張惇涵指出，不用三對三、不用一對一，113位立委、所有的部會，同時可以開很多廳理性辯論，辯論最快途徑，就是把握時間讓總預算盡快付委、讓行政團隊到立院備詢。

媒體也好奇，由於在野黨抽出新興預算只是決議案、未三讀表決並非法律案，政院有辦法執行？對此，張惇涵表示，依照憲法第58條，行政院負責任的在法定期間內提出總預算案，立法院應該依照憲法第63條議決，這個作業已經擺在立法院148天了，考題有100題，在野黨只答了兩題，學生要交卷，會只交兩題？總預算是一體、環環相扣的，不應該被切割或破裂的審查。

張指出，若是看預算法第54條，同意並不是指預算三讀程序，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院會執行，但這次在野黨處理方式，中華民國憲政史上從未發生，行政院會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

媒體也詢問，如何看待谷立言說自由非平白得來？張惇涵回應，如果你的鄰居被壞人侵擾，你可能拔刀相助、也會提醒鄰居門要鎖，甚至有家人幫小偷開鎖的，這種更要不得，這是谷立言處長想要表達的意思，只要展現自我防衛的決心，親朋好友就會來協助。

對於中選會提名人選，民進黨團幹事長鍾佳濱則回應，黨團接到行政院的通知，今天中選會被提名委員來立法院拜訪三個黨團，這幾位委員有民眾黨團推薦、國民黨推薦，民進黨尊重行政院並沒有推薦委員，今天這些委員到黨團，我們都是待之以禮、來者是客，待會做個互動，下週進行中選會委員被提名人審查程序。黨團支持行政院的提名。