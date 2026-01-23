房產全給兒女「就是不給孫子」　法官打臉大伯姑丈要吐2千萬

▲高雄老翁將2千萬房產全留給兒子女兒，遭孫子提告翻盤。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓老翁生前立下遺囑，把名下市值逾2千萬元的不動產全留給兩名子女，不准已故次子留下的獨子繼承，孫子提告主張自己的「特留分」被剝奪，高雄少年及家事法院審理後認定，這份遺囑偏心過頭，因此判孫子勝訴，命老翁兩名子女要將已過戶的房產全部塗銷登記，遺產回復全體繼承人共同共有。

判決指出，陳翁於前年9月5日、過世前約3個月，立下代筆遺囑，白紙黑字寫明所有遺產都留給當時照顧他的兩名子女。陳翁同年12月1日過世後，兩人火速持遺囑辦理「遺囑繼承」，順利將位於高雄精華地段的3筆土地與建物過戶到自己名下，公告現值合計約2398萬餘元。

但關鍵在於陳翁的次子早在2012年過世，留下1名兒子，依法可「代位繼承」父親的繼承權，與伯父、姑姑共同分產，法定應繼分為三分之一，孫子不滿爺爺的遺囑幾乎把所有財產送給伯姑，讓自己連最基本的特留分都沒了，依法行使「特留分扣減權」，一狀告上法院，要求撤銷不公平的繼承登記。

庭訊中，兩名子女雖坦承遺囑侵害姪子的特留分，卻試圖「用錢解決」，表示願意金錢補償，但堅持要把房子留在自己名下。不過法官當庭打臉，直指特留分扣減權屬於「物權性質」，一旦權利人主張，被侵害部分的遺囑即失效，遺產必須回復公同共有，「不是拿錢就能了事」。

法官計算後發現，陳翁遺產總值約2403萬元，但遺囑分配結果，竟讓兩名子女幾乎全拿、其他繼承人幾近分文未得，明顯嚴重侵害孫子的特留分，且孫子在知情後2年內依法提告，程序、實體皆合法。

法院最後判決，兩名子女須將名下3筆不動產所有權移轉登記全數塗銷，遺產回復全體繼承人公同共有，訴訟費用也由被告負擔，全案可上訴。