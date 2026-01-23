　
社會 社會焦點 保障人權

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

▲苗栗陳姓成年男子積欠賭債，揪2名少年合夥搶銀樓落網，法官先依加重搶奪罪嫌將陳男判刑1.7年。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗陳姓成年男子積欠賭債，揪2名少年合夥搶銀樓落網，法官先依加重搶奪罪嫌將陳男判刑1.7年。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣陳姓男子積欠賭債，竟夥同王姓、楊姓2名少年合謀搶銀樓，由王姓少年佯裝購買金飾，趁店家端出金飾盤子供其挑選之際，搶走2條、市價75萬金項鍊後，再由把風的陳嫌和楊嫌接應逃逸，警方當天逮捕犯案嫌犯，全案依加重搶奪罪嫌將主謀陳男判處1年7個月徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，陳姓男子（案發19歲）等人混跡電玩店，加上疑似有施用毒品開銷，眾人缺錢花用竟商量「假買真搶」計劃，去年9月15日上午10時左右，王姓少年（17歲）、陳男的朱姓女友（18歲）假扮情侶，先到頭份市欲假裝選購金飾，結果因來往人潮多，王姓少年緊張不敢動手而作罷；下午5時許，改由陳嫌陪王姓少年到竹南鎮博愛街銀樓，由王姓少年進門佯裝買金飾。

▲苗栗陳姓成年男子積欠賭債，揪2名少年合夥搶銀樓落網，法官先依加重搶奪罪嫌將陳男判刑1.7年。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗陳姓成年男子積欠賭債，揪2名少年合夥搶銀樓落網，法官先依加重搶奪罪嫌將陳男判刑1.7年。（圖／記者楊永盛翻攝）

王姓少年佯稱要幫家人購買金飾，挑選過程中趁店員不注意，一把搶走櫃檯上盤子裡面2條重約4兩金項鍊後奪門而出，損失約75萬元，現場無人員受傷。警方據報封鎖現場，調閱監視器，比對出把風陳嫌所騎機車，漏夜前往頭份市等處追查，當天深夜約11時許先逮捕陳嫌後，再分別逮捕3名嫌犯，住處查獲作案衣物。

法官調查，陳男騎機車在銀樓附近巷弄接應王姓少年逃逸，後來夥同楊姓少年（17歲）前往頭份市某銀樓銷贓，低價變賣換得52萬餘元現金及金戒指、金手環等。

▲苗栗陳姓成年男子積欠賭債，揪2名少年合夥搶銀樓落網，法官先依加重搶奪罪嫌將陳男判刑1.7年。（圖／記者楊永盛翻攝）

法官審理時認為，陳男正值青壯卻不思正途，竟利用少年共同犯罪，欠缺法治觀念且危害社會治安，雖然落網後坦承犯行，但至今未能賠償店家損失，依成年人與少年犯結夥三人以上加重搶奪罪判處1年7月，扣案8萬餘元贓款及金戒指沒收。

01/21 全台詐欺最新數據

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

南韓前總統尹錫悅及前總理韓悳洙因2024年12月戒嚴風波雙雙被彈劾，尹錫悅13日因內亂首謀罪名被檢方求處死刑；而韓悳洙被控協助內亂首謀、從事內亂重要任務及做偽證等罪嫌，首爾中央地方法院21日下午就從事內亂重要任務罪名宣布一審判決，判處韓悳洙23年有期徒刑，因存在滅證之虞當庭收押。

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

