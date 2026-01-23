快訊／檢察官徐名駒揪團赴吳乃仁豪奢宴　職務法庭輕罰2個月月俸

▲台北地檢署檢察官徐名駒，因與吳乃仁等人豪奢宴，遭判罰款月俸2個月。（圖／讀者提供）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署檢察官徐名駒，前年底找了4名檢察官同事，與民進黨前秘書長吳乃仁一起到高檔日本料理店飲宴。事發後法務部長鄭銘謙還因此在立法院中被立委質詢。徐名駒之後被移送職務法庭議處，職務法庭23日判決將他罰款，數額為月俸給2個月，約40萬元。可上訴。

徐名駒是司法官38期結業的司法官，曾經歷任新北、台北等地檢署。而本案起因於去年1月初，立委黃國昌公開指稱有5名檢察官，在2024年12月底，竟與吳乃仁一起吃豪奢宴，花費高達6萬元。之後台北市議員侯漢廷的臉書就PO出狗仔偷拍照，證明徐名駒在內的5名北檢檢察官和人力仲介業者陳啟莊、吳乃仁，到高級日本料理餐廳飲宴。

全案爆發後引起政治效應，法務部長鄭銘謙雖然一開始就要求北檢啟動行政調查，但仍被叫到立法院中質詢。而北檢調查後，認為這起飲宴主要為徐名駒與陳啟莊相約用餐，徐名駒找了4名同事一起前往，眾人事先不知吳乃仁會到場，吃到一半時，才發覺吳乃仁進入席間、一起用餐。北檢最後將徐名駒送交檢察官評鑑，檢察官評鑑委員會最後也決議將徐名駒送交職務法庭議處。

職務法庭調查時，徐名駒親自出庭應訊。他宣稱與陳啟莊為舊識友人，自己從2022年起開始推動永續教育，就多次與陳啟莊合作，甚至還推出YOUTUBE影片。當天是因為回請陳啟莊，一開始也不知道吳乃仁會到場，事後也將餐費匯給陳啟莊，並非白吃白喝。徐名駒也對本案牽扯到無關的人，包含鄭銘謙還因此到立法院被質詢，他感到深深的抱歉。

至於法務部代表則強調，檢察官有謹言慎行、潔身自愛的義務，應該避免給人不公正的印象以免影響司法廉潔。徐名駒已知陳啟莊邀約，竟還找了4名同事一同前往，形成「多名檢察官受他人高價招待的外觀」，分明是「慷他人之慨」。此等行為違反《檢察官倫理規範》，情節重大，建請職務法庭對他判處罰款、數額為月俸給6個月。

全案於23日宣判，職務法庭判決對徐名駒罰款，數額為2個月，大約為40萬元。本案還可以再上訴。