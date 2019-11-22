為兒子健康才移民　柯文哲轟王獻極不要臉：花東pm2.5很低、不要在那邊假

▲柯文哲出席「2019士林官邸菊展」開幕活動（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前痛批「台獨兒孫都躲國外」，引來綠營群起反擊；而疑似就是柯口中所指之人的「台灣國」創辦人王獻極，稱自己兒子有氣喘，本就不用當兵，且是為了身體健康才移民。對此，柯文哲再嗆，「花東pm2.5很低，不要在那邊假」、「那就是不要臉」，全家移民紐西蘭但每年辦台獨募款，最瞧不起這種人。

對於王獻極搬出兒子身體不好來解釋，柯文哲仍無法接受，22日出席士林官邸菊展開幕式活動時表示，「台灣是每個地方都會氣喘是不是？拜託，花東pm2.5很低」，要王獻極不要在那邊假。

柯文哲講完也訝異，「奇怪今天怎麼脾氣這麼差？」，但仍忍不住接著繼續批評，指王獻極那就是不要臉，全家移民去紐西蘭每年台獨募款，最瞧不起這種人。

但媒體追問，有網友翻出柯文哲2014年的言論，指他自己雖放棄綠卡，但是父親、兄弟姊妹等還是住在美國，如今這番主張是否打臉自己？柯文哲說，「我打臉什麼？我不喜歡那種全家都躲在海外，然後一個人在台灣募款喊台獨」。

柯文哲說，台灣目前有戶籍是台灣籍的有400萬人住在海外，這本來就有的事，「我只是說，你們不要言行不一」。