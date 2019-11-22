擬設違建委員會拒議員協調　柯文哲：來陳情一律公開會議紀錄

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來大動作處理違建問題，北市府日前拋出「違建爭議處理委員會」構想，市議會工務委員會21日進行預算審查時，建管處表示，委員會預計明年2月上路，屆時違建不再接受議員介入協調，由委員會直接審查。此提議引起議員議論，最終工委會認為市府應有更詳細說明，建管處預算先暫擱。

對此，柯文哲22日出席士林官邸菊展活動開幕前受訪表示，像國民黨議員羅智強就很有氣魄，「羅智強就說他完全不接受這種違建的陳情，我想說如果每個議員都向羅智強這樣有guts、氣魄，讚啦，但是其他議員還是不敢這樣」。

柯文哲表示，就透過委員會方式，來陳情的就一律會議紀錄公開，因為有時候議員處理，市府要把議員名字公開大家覺得怪怪的，不如是否take cover，只要來陳情的，會議紀錄就全部公開，解決大家的問題。

另外，由於日前柯文哲被抓包利用中午吃便當時間，在市府面試台灣民眾黨不分區立委海選活動的人，挨批公器私用、濫用市府資源，議員王世堅昨提案，增列在市府會議室內不得進行選舉或是政黨活動，北市府也允諾將訂定罰責。

對此，柯文哲說，歡迎民進黨的縣市還有從中央政府、總統府一率比照辦理，「我非常樂見這法律通過」，說完還笑說，奇怪，今天火氣怎麼這麼大。



▲北市違建問題嚴重，柯文哲積極尋解方。（圖／記者李毓康攝）