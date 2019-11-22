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陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

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記者葉國吏／綜合報導

2020大選登記今(22)日將截止，總統選舉應是民進黨「蔡賴配」丶國民黨「韓張配」和親民黨「宋余配」的局面。台北市長柯文哲日前透露勝負已定，看好「蔡賴配」，不過這句話也讓前總統陳水扁有意見，直言柯文哲這樣說會害死蔡英文。

陳水扁在臉書貼文表示「選情瞬息萬變」，就算是民調指出蔡英文領先韓國瑜16%，也不能說穩贏的。因為距離投票日還有50天。「選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化，綠營不能不慎！」

▲▼前總統陳水扁批評柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

▲前總統陳水扁批評柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

話題一轉，陳水扁也談到國民黨主席吳敦義，他說吳敦義去年代兵打仗狂贏地方選舉，論功行賞、政治倫理，吳敦義應該是要代表國民黨參選總統的最佳人選，可是因為沒有天命、民調墊底，所以他最後只能撈個不分區立委「一點也不過分」。

不過陳水扁認為，國民黨明明就有不輸的朱立倫可以提名，卻為郭台銘、韓國瑜量身打造初選規則，導致目前的亂象。贏局賭到輸，吳主席當然要負最大責任。

以下陳水扁貼文全文：

蔡英文總統宣布「蔡賴配」當天，台北市長柯文哲受訪表示，選舉現在進入籃球垃圾時間，勝負已定。他提到，如果國民黨是「韓朱配」那有贏的機會，現在大勢底定，再忍50幾天。

柯文哲市長評論最新選情，談到「韓朱配」還有贏的機會，多少可以認同。「新台灣國策智庫」從2017年8月到2019年3月，做了5波總統大選初探民調，也顯示朱立倫如果再度PK 蔡英文，不但不會輸，還一次比一次更多獲得支持，五五波，到贏6%、11%，2018年12月選後第四波則贏20%。

不過柯市長說2020勝負已定，大勢已定，好像蔡總統贏定了。這會害死蔡英文及其支持者。縱使最新民調指出，在三腳堵蔡英文仍領先韓國瑜16%，也不能說穩贏的。如果明天投票蔡英文一定連任成功，問題是距離投票日還有50天，選情瞬息萬變。

選前最後一個禮拜，2020年1月5日到1月11日，可能有關鍵性的輸贏變化，綠營不能不慎！

國民黨主張「一個中國、終極統一」，提出不分區立委名單，引發一連串的爭議，包括外界質疑部分人選傾中親統的立場，並不令人感到意外。特別黃復興黨部推薦的軍系立委，跟邱毅都是同一掛的。只是邱毅公然鼓吹共產黨武統台灣，連藍營都看不下去，不得不退出，以減輕對大選的傷害。

黨主席吳敦義帶兵打仗狂贏去年地方選舉，論功行賞，和政治倫理，他應該是代表國民黨參選總統的最佳人選。可能是沒有天命，各種民調墊底，逼使吳主席不敢做總統夢。只撈個不分區立委，一點也不過分。他的處境蠻令人同情的。

不過話說回來，國民黨明明有不輸的朱立倫不提，卻為郭台銘、韓國瑜量身打造初選規則，導致目前的亂象。贏局賭到輸，吳主席當然要負最大責任。

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