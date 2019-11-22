「我要丟他鞋！」郭冠英自稱代表共產黨　遭告發外患罪、共諜罪

▲郭冠英。（資料照／翻攝自Youtube）



記者蔡文鈴／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅21日赴中選會登記參選，未料，自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，甚至還說「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」對此，綠黨、一邊一國行動黨，不約而同於22日早上赴台北地檢署告發郭冠英外患罪、共諜罪；一邊一國行動黨立委候選人楊智淵更揚言「要丟他鞋」。

邱毅與其他新黨不分區立委候選人前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳，面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體繼續追問「你跟新黨一起來？｣郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。你們問我代表什麼黨？」

綠黨指出，郭冠英的發言清楚表明自己為中國共產黨工作。此舉涉公然違反《國家安全法》，將委請本黨不分區立委參選人李菁琪律師、張竹芩博士，前往北檢具狀告發。

綠黨表示，依照《國家安全法》規定，為大陸地區發展共諜組織者，刑度最重可判7年以上有期徒刑，得併科5000萬至1億元罰金。退休軍公教人員若被判定為共諜，剝奪其全部終身月退俸，已領者從違法之日起追繳之。

綠黨強調，郭冠英自稱為中共工作，顯然已經違反《國家安全法》為中共發展組織相關規定，綠黨將主動檢舉，並要求相關單位進行調查，未來若查證屬實，郭冠英將被剝奪終身俸、並追繳已領總額。

一邊一國行動黨立委候選人楊智淵表示，郭冠英自稱代表中共監督台灣，明顯為中共工作，卻領中華民國的退休俸，顯然是叛國行為，涉及外患罪，並在媒體群組詢問，「有沒有人能掌握他的行蹤？我要丟他鞋。」

楊智淵嚴重譴責國民黨、新黨、統促黨明裡暗裡的通敵賣國，呼籲台灣人民不要讓紅統利用台灣民主機制滲透台灣，票絕對不能投給賣台傾中政黨。

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