　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我要丟他鞋！」郭冠英自稱代表共產黨　遭告發外患罪、共諜罪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

郭冠英7日晚間上三立政論節目回應王如玄軍宅風波，他竟說那些老榮民被騙活該。（圖／翻攝自Youtube）

▲郭冠英。（資料照／翻攝自Youtube）

記者蔡文鈴／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅21日赴中選會登記參選，未料，自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，甚至還說「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」對此，綠黨、一邊一國行動黨，不約而同於22日早上赴台北地檢署告發郭冠英外患罪、共諜罪；一邊一國行動黨立委候選人楊智淵更揚言「要丟他鞋」。

邱毅與其他新黨不分區立委候選人前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳，面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體繼續追問「你跟新黨一起來？｣郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。你們問我代表什麼黨？」

綠黨指出，郭冠英的發言清楚表明自己為中國共產黨工作。此舉涉公然違反《國家安全法》，將委請本黨不分區立委參選人李菁琪律師、張竹芩博士，前往北檢具狀告發。

綠黨表示，依照《國家安全法》規定，為大陸地區發展共諜組織者，刑度最重可判7年以上有期徒刑，得併科5000萬至1億元罰金。退休軍公教人員若被判定為共諜，剝奪其全部終身月退俸，已領者從違法之日起追繳之。

綠黨強調，郭冠英自稱為中共工作，顯然已經違反《國家安全法》為中共發展組織相關規定，綠黨將主動檢舉，並要求相關單位進行調查，未來若查證屬實，郭冠英將被剝奪終身俸、並追繳已領總額。

一邊一國行動黨立委候選人楊智淵表示，郭冠英自稱代表中共監督台灣，明顯為中共工作，卻領中華民國的退休俸，顯然是叛國行為，涉及外患罪，並在媒體群組詢問，「有沒有人能掌握他的行蹤？我要丟他鞋。」

楊智淵嚴重譴責國民黨、新黨、統促黨明裡暗裡的通敵賣國，呼籲台灣人民不要讓紅統利用台灣民主機制滲透台灣，票絕對不能投給賣台傾中政黨。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
2020年12星座年運勢出爐！占星專家：最多機會的一年
包裹送貨失敗！她點進「簡訊連結」查詢　手機秒被盜刷9千
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我要丟他鞋！」郭冠英自稱代表共產黨　遭告發外患罪、共諜罪

韓國瑜陷房產風波　火大開砲：你段宜康是什麼咖？

「真以為我好欺負？」　邱毅反擊馬辦誣指：車宜靜的排名根本不影響我

韓國瑜遭民進黨全面搜查　30年前成立同鄉會也被查帳

借住的親戚家也被起底　韓國瑜：真不知蔡英文住過的房子長怎樣？

韓國瑜提「送學生出國、學分抵免」　政大教授打臉：早就有了

卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

邱毅列新黨不分區！「我的戰鬥力爆棚」　狠酸老對手阿扁：恁爸等你

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

「我要丟他鞋！」郭冠英自稱代表共產黨　遭告發外患罪、共諜罪

韓國瑜陷房產風波　火大開砲：你段宜康是什麼咖？

「真以為我好欺負？」　邱毅反擊馬辦誣指：車宜靜的排名根本不影響我

韓國瑜遭民進黨全面搜查　30年前成立同鄉會也被查帳

借住的親戚家也被起底　韓國瑜：真不知蔡英文住過的房子長怎樣？

韓國瑜提「送學生出國、學分抵免」　政大教授打臉：早就有了

卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

邱毅列新黨不分區！「我的戰鬥力爆棚」　狠酸老對手阿扁：恁爸等你

彷彿重回拍攝現場！導演林書宇用影像說故事　Sony A9G完美還原絕美景致

龍巖再賣彰銀持股2.9萬張！獲利2.52億元　還有5.3萬張等著賣

高頻熱凝手術　脊椎手術術後殘餘疼痛治療新選擇

日網友PO剛出爐「新房美照」　吊燈一開震驚鄉民：這奶香味都溢出來！

美空軍T-38教練機墜毀「機腹朝天」2死　空拍畫面曝光

「我要丟他鞋！」郭冠英自稱代表共產黨　遭告發外患罪、共諜罪

友邦吐瓦魯外長：中國出資123億建人工島「我們拒絕了」

流鼻涕、咳嗽「是感冒or過敏？」醫教2徵兆判讀...難怪治不好

「我有起床氣」猛踹妻一腳　家暴夫離婚再嗆：永遠不讓妳看孩子

秋葵水山苦瓜降血糖有效嗎　醫：食療前應與醫師討論

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

歡樂無法黨告別2020大選　結局影片惹哭網

即／韓27日花蓮行取消　張善政代出席

陳水扁批柯文哲　「害死蔡英文」

賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

列新黨不分區　邱毅：戰鬥力爆棚

遭段宜康質疑　韓國瑜：人樣講出野獸的話

吳敦義臉書嗆卓榮泰　黃暐瀚：你不對

張善政「政黨票隨心而去」　韓國瑜：未來會跟他溝通

洪慈庸質詢率空戰楊瓊瓔互指抹黑

韓國瑜提交換學分抵免　教授：已經有

李正皓改披橘袍參選中和立委

韓國瑜30年前成立同鄉會也被查帳

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

更多熱門

相關新聞

郭冠英稱代表共產黨監督選舉　邱毅：跟他不熟

郭冠英稱代表共產黨監督選舉　邱毅：跟他不熟

前立委邱毅名列新黨不分區名單第一位，21日前往中選會登記參選。不過，自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，還對媒體說「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉」。對此，邱毅接受訪問時表示，「我跟他不熟」。

陳水扁列不分區立委　陳朝建：不評論個案！依法刑期執行未畢不得登記

陳水扁列不分區立委　陳朝建：不評論個案！依法刑期執行未畢不得登記

扁可參選立委？選罷法：刑期未執行完

扁可參選立委？選罷法：刑期未執行完

陳水扁列一邊一國行動黨不分區立委

陳水扁列一邊一國行動黨不分區立委

柯P：2016年早該處理阿扁問題

柯P：2016年早該處理阿扁問題

關鍵字：

郭冠英綠黨一邊一國行動黨外患罪共諜罪

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

她生女被冷落！夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞結果傻眼

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓對折慘死

鳳山雙屍疑點多！高大成曝關鍵：遲疑創

超兇妹子摔車巨球+蜜桃炸出！鄉民神出「女神級本尊」

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面