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郭冠英稱代表共產黨監督台灣選舉　邱毅：我跟他不熟

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▲▼邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

▲邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

前立委邱毅名列新黨不分區名單第一位，21日前往中選會登記參選。不過，自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，還對媒體說「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉」。對此，邱毅接受訪問時表示，「我跟他不熟」。

新黨21日召開記者會正式公佈不分區立委名單，邱毅排名第1，包括新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨前總統參選人楊世光等青年軍都列入名單中，隨後並前往中選會正式登記。

就在新黨前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳，面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」媒體繼續追問「你跟新黨一起來？｣郭冠英趕緊說「沒有、沒有，我是共產黨，代表共產黨。你們問我代表什麼黨？」

對此，邱毅下午接受中央社訪問時表示，郭冠英不是跟新黨一起去的，對於郭冠英的言論，「我不評論他的事情，因為我跟他不熟，沒有互動」，跟郭冠英不認識，也沒有相約去登記，「你看我有跟他講話嗎，沒有啊，我跟他不熟啦」。

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