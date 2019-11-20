快訊／陳水扁出來講話了！同意列一邊一國行動黨不分區立委

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

一邊一國行動黨於下午3點前往陳水扁為在鼓山的住家，為的就是送交立委提名推薦書，要提名他當不分區立委第一名，而陳水扁也答應了，接受提名，並且還下樓與支持者談話並一一握手。

▲一邊一國行動黨提名陳水扁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲前總統陳水扁還下樓與支持者對話 。（圖／記者翁進忠攝）

陳水扁接受一邊一國行動黨提名後，還特地下樓，與支持者見面，陳水扁拿起麥克風說話，他說「我可以不簽嗎，不是不簽要關回去，是簽了沒多久就要被關回去，這不是我同不同意的問題，這是要蔡總統同意才算數，這條路很難走，阿扁很清楚，不能被看不起，不能漏氣」，接著一一和支持者握手。

一邊一國召集人楊其文接受訪問時提到「希望陳水扁能接受提名，目前台灣險境大家都要動起來，大家為一邊一國努力，希望他能做作務實園丁，那他欣然同意，就說需要哪些文件他就簽署，樓下很多支持者想見到，他就下來跟大家聊一聊給大家加油打氣」。

▲陳水扁同意列一邊一國行動黨不分區立委 。（一邊一國行動黨提供）

楊其文也說原本將陳水扁排在不分區第一位，但陳水扁說排後面一點，因此還在考量順序當中。楊其文也提到「現在排他不分區也不會敏感，現在就是要超越不正當打壓，我們要突破不合理限制，把扁排出來凸顯不合理屈辱，讓台灣社會還他公道，民眾重新檢視過去扁的冤屈和貢獻及成就」。

▲陳水扁與支持者握手 。（圖／記者翁進忠攝）

而萬一名單被中選會被退該怎麼辦？楊其文說「退掉再看，我們分析中選會沒理由退件，因此他(陳水扁)才說同不同意是蔡總統說得算，的確也是」。

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