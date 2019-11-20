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阿扁FB宣告參選立委「要蔡總統同意」！　選罷法秒打臉：刑期還沒執行完

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▲前總統陳水扁 。（圖／一邊一國行動黨提供）

▲前總統陳水扁宣布參選一邊一國行動黨的不分區立委 。（圖／一邊一國行動黨提供）

記者林彥臣／綜合報導

前總統陳水扁20日下午接受「一邊一國行動黨」的邀請，參選不分區立委且位居名單第一位，遭到外界質疑是否具備參選資格。對此中選會副主委陳朝建表示，適逢選務辦理期間，依法循例，對於個別政黨或候選人登記事宜不做評論。目前中選會尚未收到一邊一國行動黨前來申請登記；若收到政黨或其候選人登記後，將依法審定。

▲▼蔡英文幫唐星兒練跑打氣＆時事QA。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁認為，能不能參選，要看蔡英文同不同意。（圖／記者李毓康攝）

「陳水扁新勇哥物語」臉書粉絲頁發文指出，能否參選不是阿扁同意與否問題，蔡總統同意才有效，阿扁澄清他不是「一邊一國行動黨」精神領袖，他只是澆水園丁，不能喊「加油」，要喊「澆水」，這條路不好走，單靠阿扁澆水是不夠的，要拜託大家作夥澆水，才不會被人家看衰小，感謝各位志工的辛苦付出，再一次拜託大家！感恩大家！

不過，根據公職人員選罷法第26條規定，曾犯貪污罪並經判刑確定者，或曾遭判有期徒刑但尚未執行完畢者，皆不得登記為候選人。另外，法務部指出，陳水扁是否違反台中監獄保外就醫相關規定，由台中監獄依法認定。

▲▼監獄。（圖／免費圖庫pxhere）

▲陳水扁的刑期尚未執行完畢，根據選罷法規定不得參選。（圖／免費圖庫pxhere）

而且扁案中的「龍潭購地案」於2012年11月1日由高院裁定，陳水扁貪污及洗錢兩罪各判17年半、2年，合併執行18年半，因此陳水扁如果參選不分區立委，將會牴觸選罷法26條的規定。

一邊一國召集人楊其文接受訪問時提到「希望陳水扁能接受提名，目前台灣險境大家都要動起來，大家為一邊一國努力，希望他能做作務實園丁，那他欣然同意，就說需要哪些文件他就簽署，樓下很多支持者想見到，他就下來跟大家聊一聊給大家加油打氣。」

如果一邊一國的不分區名單被中選會退回該怎麼辦？楊其文說，「退掉再看，我們分析中選會沒理由退件，因此他（陳水扁）才說同不同意是蔡總統說了算，的確也是」。

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