彈劾案證人打臉「我聽總統命令辦事」　川普暴怒澄清：沒證據說我有罪！

記者陳亭伃／綜合報導

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）20日出席總統彈劾案聽證會，他開門見山表示，川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基一事，白宮高層官員幾乎大家都有份，更提到國務卿蓬佩奧、副總統彭斯，這讓川普相當不悅，反擊回應桑德蘭的說法，根本無法確定自己跟烏克蘭有交換條件，證明他就是無罪。

綜合外媒報導，通烏門一案讓眾議院迅速開啟彈劾進程，川普被指控7月分與澤倫斯基通話時，施壓對方調查競選對手拜登與拜登之子。桑德蘭日前出席眾議院公開聽證會表示，他就是奉川普命令與烏克蘭達成「交換條件」，好讓烏克蘭願意動手調查拜登。

桑德蘭在眾議院聽證會上表示，7月19日曾寫信給蓬佩奧、前能源部長裴利（Rick Perry）、代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）等高層，「我剛與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）談過，他已經準備好接到總統來電，將要確保他會啟動完全透明的調查，也將會『徹底調查』。」

▲川普要求國會停止彈劾，堅持自己無罪。（圖／路透）

桑德蘭也提到，他和川普的私人利師朱利安尼一起催促烏克蘭進行拜登調查案「都是川普的命令」，澤倫斯基非常希望可以進白宮與川普會面，於是成為交換條件，此言一出震驚聽證會。

然而，川普則不以為然，認為桑德蘭的證詞只是利己，想要藉機汙衊他人獲得自己清白。川普表示，自己與桑德蘭並不熟，也不常談話，當時桑德曾問他「你想從烏克蘭那邊得到什麼？」川普則回答「你們準備好了嗎？攝影機開始拍了嗎？我無所求。我什麼都不要。我不要交換條件。告訴澤倫斯基做對的事」。

對於自己所說的這些話，川普認為根本無從判定自己對澤倫斯基施壓，川普事後在推特上要求國會終結彈劾「這對我們國家太糟了！」