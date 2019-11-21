不符「雙重犯罪」標準！華為：立刻停止引渡孟晚舟

▲孟晚舟2018年12月在溫哥華遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）發言人20日表示，律師已經向加拿大法院提出申請，要求立刻停止引渡華為財務長孟晚舟，原因是孟晚舟案並不符合引渡條件，加拿大和美國對伊朗的制裁條件不同，因此孟晚舟在加拿大並不構成犯罪，不是「雙重犯罪」因此不符合引渡條件。

華為發言人豪斯（Benjamin Howes）透過電子郵件表示，他們認為孟晚舟案不符合加拿大的雙重犯罪標準，因為該國的引渡條件是，嫌犯的行為必須在兩地都構成犯罪。豪斯強調，加拿大與美國對於伊朗的制裁條件不同，所以代表著孟晚舟並未違反加國法律，當然也不構成犯罪。

不過，溫哥華引渡律師布廷（Gary Botting）表示，或許華為律師團有充分理由，但現在還為時過早，「他們有點操之過急，因為整個引渡聽證會的概念，就是要確定是否存在雙重犯罪，法官一定會要他們等。」另外也有消息指出，美方正在將華為規避伊朗制裁的行為，定義為銀行詐欺，如此一來就符合加拿大的犯罪條件。

孟晚舟的引渡聽證會預計在2020年1月20日舉行。而今年9月加拿大卑詩省法院的聽證會中，孟晚舟的辯護律師向法官指出，加拿大邊境人員扣留孟晚舟時，違反了當事人的權利，並要求提出更多被捕及羈留時的文件。

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