前美駐烏特使公開聽證突改口！　稱川普查拜登「不可接受」

▲ 沃爾克赴國會公開聽證。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院針對總統川普（Donald Trump）「通烏門」爭議展開彈劾調查，上周進入公開聽證階段。前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）此前在閉門聽證會中供稱，並未發現川普以軍援作為施壓烏克蘭調查政敵的證據，但19日出席公開聽證會時改口表示，這項調查是「不可接受的」。

CNN報導，沃爾克的證詞是彈劾調查的關鍵，因為他是川普為制定烏克蘭政策而會晤的3名幕僚之一，同時與川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）直接合作，協助烏克蘭起草一份調查聲明。

身為彈劾調查閉門聽證的第一名證人，沃爾克當時表示，並未找到證據證明美國以安全援助作為一對一調查的交換條件。但他昨天在透過全國電視轉播的公開聽證會上坦言，自他在閉門聽證中作證以後，大量額外的訊息和觀點浮上檯面，「我知道了很多當時不知道的事。」

沃爾克19日表示，「我不知道暫停安全援助與烏克蘭進行調查之間有任何關係。從來沒有人跟我說過這些，我也從未向烏克蘭人提起兩者之間的關聯。」他說明，「從我提供的大量紀錄可見，前副總統拜登（Joe Biden）並非我和總統討論的話題。但現在我能夠理解其他人認為調查天然氣公司布里斯瑪（Burisma）可能存在的腐敗問題相當於調查拜登。我認為這是兩碼子事，前者是合理的，但無法接受後者。」

儘管沃爾克改變說詞，共和黨人仍認為，他沒有提出證據證明川普以軍援作為交換條件。眾議員特納（Mike Turner）指出，迄今為止沒有任何一名證人聽到川普或白宮以此為條件向烏克蘭施壓。

特納19日向沃爾克問道，「美國總統是否有向你說過，除非對布里斯瑪、拜登父子或2016年大選展開調查，否則他不會允許向烏克蘭提供援助？」沃爾克回答，「不，他沒有。」

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