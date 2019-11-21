新衣沒拆防盜扣！網建議：斜口鉗慢剪　過來人急勸…曝噴墨「遭殃經驗」

▲原PO買衣服，結果防盜扣沒有拆掉。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

買了新衣服，結果店員忘記把防盜扣拆掉要怎麼辦呢？這時千萬不要硬拆。一名網友在PTT的WomenTalk發文，「衣服防盜扣怎麼拆？」文中表示，他前陣子買了3件新衣服，要穿的時候發現有2件衣服的防盜扣沒被拆掉。因為衣服材質關係，原PO怕硬拆扣子會毀掉衣服，才想請教網友有沒有什麼辦法可以自己拆。

這位網友在文中也表示，雖然可以回店家拆，但因為有點遠，如果實在不行再考慮跑一趟，「不知道店員是不是累了買三件衣服兩件都沒拆」。原PO接著貼出2張防盜扣的照片，只見他買的似乎是毛衣類的衣服，防盜扣則剛好卡在有標籤的地方。

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▲店員似乎忘記將防盜扣取下。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，就有網友留言「沒拆你怎麼出店門的？」原PO也相當無奈，「我也很納悶為什麼，還是這是新潮流？」「第一件沒拆我還想說算了可能忘記，只買了三件就中獎兩件真的有點不爽。」

有人則是建議「斜口鉗可以，慢慢破壞，上次我也遇到沒拆。不爽再跑一趟」、「寫信請店家處理，你本來就不用多跑一趟，也不要自己亂拆，小心毀了衣服」、「磁鐵吸一下，這種一般都磁力鎖」、「最好送回去拆，遇過一種防盜扣，硬拆會噴出墨水，他的原理是用磁鐵，但是你家有這麼強力的磁鐵嗎？」

▲防盜扣鎖在標籤旁邊。（圖／翻攝自PTT）

沒想到留言處馬上有人表示，「建議給店家拆喔！有的防盜扣強行打開是會噴墨水什麼的破壞衣物」、「會噴墨水喔！我有拆過，可能已經消磁了，所以出門沒逼逼叫，懶得再跑一趟就自己拆，我是買襪子噴墨水沒關係」、「其實應該是一個墨水膠囊，一個用力錯誤膠囊就會破掉，然後墨水就漫開來了，不是噴射啦！」

還有網友認出原PO消費的店家「他們家的是噴墨水的，還是拿回去吧！」最後原PO也說「謝謝各位，我也拆到放棄了。畢竟他們家衣服也不算太便宜嗚嗚！」一位前櫃姐網友則是現身建議，「以前當過櫃姐，有忘記拆的要自己送新的已拆，防盜扣的衣服到府是員工的疏失，可以打電話去櫃點說。」

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