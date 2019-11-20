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女友=朋友！長輩「沒結婚，都可以認識觀察」　神邏輯驚呆他...網分析爆中肯

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▲相親。（圖／CFP）

▲許多長輩常會介紹對象，希望孩子能多觀察、多選擇。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

許多父母在歷經愛情到婚姻的磨礪後，常會以過來人的姿態，檢視孩子們的感情生活，有的甚至會強勢介入。一名網友就不太能理解家中長輩的感情觀，明明有交往對象，卻希望後輩們能多線經營，還語重心長地說，「還沒結婚，大家都只是朋友。」

男網友在PTT發文提到，之前在住院期間，他無意間聽到，親戚裡有個嬸嬸還是阿姨的，正幫30多歲的兒子安排相親對象，「他自己有和以前高中女同學來往，會單獨吃飯看電影，如果同時還跟其他女生來往，大概就是一般人所說的『多線經營』吧！」

請繼續往下閱讀...

後來，男網友直接問親戚長輩，「同時和一個以上的異性交往，這樣不算劈腿嗎？」然而，答案卻大大顛覆了他既有的認知，他們回說，「不是劈腿啊，還沒結婚，大家都只是朋友，都可以認識觀察。」

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲長輩直言，「還沒結婚都是朋友」。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

一席話在原po腦海裡迴盪，他不禁直呼，「我的老天，這是什麼奇怪的理論！是我的認知太狹隘，還是如同我這些長輩們說的，結婚前大家都只是朋友，多認識多觀察。而且以前我只要跟我爸媽提到我女友，他們也只把女友當朋友，我認知出了什麼問題？多線經營真的是合情合理的？

對此，就有鄉民認為，是時代背景所致，「早期的人沒夜店沒社交網路，村鎮市裡好男好女就那幾個知名的，也不一定追得到，多半都在找隊友沒在找愛情的，工作環境遇到就上，不然就是一直相親騎驢找馬」、「長輩當年的交往，通常只是郊外踏青、看電影，這些現在一般朋友也會做的活動，所以當然還沒結婚就只是朋友」。

另外，還有不少人笑虧，反倒是原po比較古板，「安排相親認識、跟出去休閒不代表是正式男女交往吧？最多算是互相認識啊」、「你才比較像是長輩」、「你比較像長輩，多認識不代表濫交好嗎」。

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