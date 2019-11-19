　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

總監徵秘書…起薪豪給15萬！一看條件「最好懂精油按摩」　網吐槽：很明顯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼秘書,助理。（圖／Pixabay）

▲有公司要徵24 on call、最好還要會精油按摩的秘書。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《徵總監秘書！「起薪15萬元」世界各地出差兼度假　承諾福利：保障15個月》，有網友日前在人力銀行網站找工作的時候，意外發現台中一份「總監私人隨行生活秘書或助理」的職位。工作內容引起網友討論，許多人都直猜應該不單純，「這個意思很明顯了」、「騙人上鉤的」。

該間公司在人力銀行網站上寫下工作內容，明指秘書要比總監早起，所以大約5點半就要起來，幫忙打點私人事務，並準備好總監的服裝。除了打點總監生活，還要安排和客戶的活動、熟記客戶興趣喜好。就算到了下班時間，秘書還要安排總監的家庭宴會、私生活，甚至最好熟悉精油按摩。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自人力銀行網站）

▲該間公司開出15萬月薪徵秘書。（圖／翻攝自人力銀行網站）

工作條件還要求，秘書要保持24小時on call、手機都要開機暢通，確保可以隨時接下「臨時性工作」。這份工作公司開出一個月15萬的高薪，不過因為工作時間得配合總監上班及休假時間，秘書的上下班及出差時間都不一定，項目中還提醒打算投履歷的人，「有家庭者請慎重考慮」。

有網友將徵才文轉貼到PTT的Gossiping板上，馬上就有網友到經濟部商業司網站調查，發現該間公司資本額僅20萬元，「資本額20萬出月薪20萬，只打算請不到一個月是嗎」，其他人也跟著吐槽，「限女，這個條件沒打上去XDDDD」、「是要找能幹的秘書」、「需要臨時性工作的能幹秘書，逗點分隔在哪？」

還有人留言直呼，「金秘書？幫財閥打領帶到變老婆」、「（熟悉精油按摩更佳）很明顯了」、「想也知道要做黑的」、「如果是經驗老到的按摩店阿北去應徵勒」、「噁心，選包養的女人吧？」不過事後該間公司先將職缺狀態改為結束徵才，目前則是下架職缺，不確定總監是否成功徵到秘書。

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
反擊4G吃到飽「流量魔人」　中華電信政策突大轉彎
林志玲「喝茫親嘴片」瘋傳！她這句話嗆爆姊夫
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長者占位嗆「你父母怎教的」閉眼了　對號座乘客從台北站回台中：想找洞鑽

新手熊貓撞賓利！民生社區外送逆衝「車凹鏡斷玻璃裂」　車主求償700萬

外派1個月「定居日本夢幻滅」　哀怨哥：想回台灣了...過來人曝真心話

「拜託來救我！」台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場：有人在追她

大學生流行「是在哈囉？」　他一聽尷尬受不了…一票網認同：蠢度滿點

徵總監秘書！「起薪15萬元」世界各地出差兼度假　承諾福利：保障15個月

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

境外污染提醒解除！　環保署：高屏區空品仍達橘燈

i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」螢幕慘爆　店家：充太飽！釣出內行狠打臉

張榮發基金會再獲文馨獎　鍾德美：張創辦人的初心開花結果了

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

境外污染提醒解除！　環保署：高屏區空品仍達橘燈

i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」螢幕慘爆　店家：充太飽！釣出內行狠打臉

張榮發基金會再獲文馨獎　鍾德美：張創辦人的初心開花結果了

人夫講「加油站贈品」故事！結尾驚爆：妳的由來　大女兒神反擊…網笑炸

免記帳也能留住錢！小資「無痛儲蓄法」一年爽增14萬存款

台東17:15發生規模3.7地震　台鐵南迴線上、下行列車延誤

驚世奧客再出招！點爌肉「備註不要肉」網崩潰：老天派來滅店家的　他曝後續

你不曾見過的「蘑菇和粘菌」花花世界　雨後森林都是她的露天攝影棚

移地學習一整年　政大「創新國際學院」2020年首招50人　

監委追查外籍移工非婚生子女黑數　移民署澄清：這是為保障移工子女權益

黃偉哲成功爭取中央補助約7億治水經費　提升台南防洪效能

甜瓜將加盟拓荒者視為「完美機會」　稱過去1年半像搭雲霄飛車

總統、立委選舉查察分區座談會南檢登場　法務部長蔡清祥到場勉勵

中信盃黑豹旗／武士風格有氣勢　高鳳全黑球衣醒目

大專棒聯／王泓勛高效率84球完投9局　文化3比1勝東大

馬大偉運彩解盤／NBA雷霆@湖人　挺莊買小分

韓國大師賽／賽事多又近尾聲　安賽龍、塞娜等32組球員紛退賽

桂冠出版社負責人賴阿勝驟逝　文化部長鄭麗君表達哀悼

醫學法學再交流　成大醫院舉辦第5屆司法醫學課程

生活熱門新聞

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

濟公提點瞬間雞皮疙瘩　她龍山寺還願見觀音菩薩大哭

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

暖爸蓋蚊帳幫女兒餵奶 網笑：婚紗照

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

高鐵限定「來回車票+送36hrs租車」

台版《寄生上流》！　打掃阿姨一家四口住台商家

男友媽借錢「10萬也沒多少」她臉垮

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

外派日本1個月幻滅！他嘆：想回台灣了

更多熱門

相關新聞

他問卦「外送APP根本攝影公司」　網讚實拍

他問卦「外送APP根本攝影公司」　網讚實拍

有時候吃飯時間到了，卻不知道要吃什麼，打開外送APP逛一逛，總會被一些美食照片吸引。一名網友忍不住發問，「foodpanda其實是攝影公司吧？」說點開APP什麼餐廳都有，照片看起來都很有五星餐廳的感覺，但仔細看才發現可能是平常耳熟能詳的小吃，「有沒有其實foodpanda，根本是美食攝影公司的八卦？」

小生翻案「狼來了」解釋為何替威權幫腔

小生翻案「狼來了」解釋為何替威權幫腔

快40歲「沒去過墾丁阿里山」網吵翻

快40歲「沒去過墾丁阿里山」網吵翻

「起薪15萬月薪」徵總監秘書　職務網熱議

「起薪15萬月薪」徵總監秘書　職務網熱議

ABC妹點牛排「我要六分熟」他憋笑

ABC妹點牛排「我要六分熟」他憋笑

關鍵字：

秘書高薪助理職缺工作應徵人力銀行PTT

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

港30位校長理大救學生　示威者自首

外送員撞賓利　車主求償700萬

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

她收編浪貓　3個月後發現是狗！

更多

最夯影音

更多
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過
林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面