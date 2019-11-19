總監徵秘書…起薪豪給15萬！一看條件「最好懂精油按摩」　網吐槽：很明顯

▲有公司要徵24 on call、最好還要會精油按摩的秘書。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《徵總監秘書！「起薪15萬元」世界各地出差兼度假 承諾福利：保障15個月》，有網友日前在人力銀行網站找工作的時候，意外發現台中一份「總監私人隨行生活秘書或助理」的職位。工作內容引起網友討論，許多人都直猜應該不單純，「這個意思很明顯了」、「騙人上鉤的」。

該間公司在人力銀行網站上寫下工作內容，明指秘書要比總監早起，所以大約5點半就要起來，幫忙打點私人事務，並準備好總監的服裝。除了打點總監生活，還要安排和客戶的活動、熟記客戶興趣喜好。就算到了下班時間，秘書還要安排總監的家庭宴會、私生活，甚至最好熟悉精油按摩。

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▲該間公司開出15萬月薪徵秘書。（圖／翻攝自人力銀行網站）

工作條件還要求，秘書要保持24小時on call、手機都要開機暢通，確保可以隨時接下「臨時性工作」。這份工作公司開出一個月15萬的高薪，不過因為工作時間得配合總監上班及休假時間，秘書的上下班及出差時間都不一定，項目中還提醒打算投履歷的人，「有家庭者請慎重考慮」。

有網友將徵才文轉貼到PTT的Gossiping板上，馬上就有網友到經濟部商業司網站調查，發現該間公司資本額僅20萬元，「資本額20萬出月薪20萬，只打算請不到一個月是嗎」，其他人也跟著吐槽，「限女，這個條件沒打上去XDDDD」、「是要找能幹的秘書」、「需要臨時性工作的能幹秘書，逗點分隔在哪？」

還有人留言直呼，「金秘書？幫財閥打領帶到變老婆」、「（熟悉精油按摩更佳）很明顯了」、「想也知道要做黑的」、「如果是經驗老到的按摩店阿北去應徵勒」、「噁心，選包養的女人吧？」不過事後該間公司先將職缺狀態改為結束徵才，目前則是下架職缺，不確定總監是否成功徵到秘書。

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