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翻案「狼來了」解釋為何有人替威權幫腔　PTT「小生」寓言故事網友推爆

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乳牛被不停捕殺，華盛頓州決定獵殺灰狼。（圖／美聯社）

▲PTT名人小生翻案「狼來了」解釋為何有人願意替威權幫腔。（圖／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣經歷過許多前人的努力，才能夠享有現在民主自由的生活，也是台灣大多數人所信仰的價值，不過還是會有少部分人站在威權的一方，發表替威權政治幫腔的言論，對此有人不解在PTT八卦板發問，為何有人願意替威權幫腔。經常以小故事解釋兩性相處的PTT名人「小生」，難得回應了政治議題，並且以翻案「狼來了」的故事來解釋，替威權幫腔人士的想法。（本文獲當事人授權提供）

小生翻案故事如下：

你小時候一定聽過放羊男孩的故事。

有一個男孩在山上放羊，因為太無聊了，
跑到山下的村莊大喊：「狼來了！狼來了！」

村民跑到山上要抓狼卻找不到，
只見男孩笑得很開心，才知道受騙，憤憤下山。

男孩得逞一次覺得好玩，隔天又故技重施，
村民再次上當，氣罵男孩是個騙子。

第三次，男孩又到村莊大喊：「狼來了！狼來了！求求你們這次是真的。」
這次村民都知道他在說謊，沒有人相信他。

男孩發現沒有人要幫他，
哭著臉上山拯救他的羊。

沒多久男孩和他的羊，
都成了狼的食物。

於是大人告訴我們：「小朋友千萬不可以說謊。」

「好。」

--

▲不滿當局過度保護野狼，法國羊農與羊隻上街頭示威抗議。（圖／路透）

▲小生認為，我們聽到的「放羊的孩子」，故事情節不太對勁，所以翻案了新的故事。（圖／路透）

年幼的我，也這麼天真的相信。
男孩肯定是愛說謊才自作自受的。

只是長大以後這個故事越想越不對勁。
如果男孩真的是一個撒謊成性的騙子，
為什麼會有那個責任感回去救他的羊群呢？

有沒有可能，男孩從來都沒有說過謊？

--
有沒有可能第一次發現狼的時候，男孩到村莊示警。
村長帶著一群壯丁到山上捕狼。

壯丁們根本不相信他們住了十多年的小山村會有狼，
於是隨便搜搜，打打草了事。

陰險的狼潛伏在暗處沒被發現。

第二次狼吃了男孩一半的羊，留下了半截羊腿忘了帶走。
男孩帶著半截羊腿當證據，告訴大家真的有狼，而且是整群的狼。

「一定要同心協力把狼趕走，否則整個村莊都會有危險。」

村民們被這麼一說都人心惶惶，紛紛要求村長要帶隊捕狼。

這時候養著一頭柯基犬的警長站出來說話：

「我看過狼，他們只比柯基犬大隻一點，吃飽就會離開，
基本上不構成什麼威脅，不要理他就好了。
但如果大家很怕，我可以再帶幾個壯丁上山再搜捕一次，讓各位安心。」

村民聽警長這麼一說，有人開始嘲笑男孩膽小，
比狗大點的動物都怕，有人怪男孩大驚小怪，罵咧咧的離開。

沒有一個人去思考一下，一隻比柯基犬大一點的動物，
如何能吃掉一半的羊群，也許真有可能是個威脅。

男孩百口莫辯，只能帶著警長上山。

警長對於村民都聽信於自己很是得意，
邊吹口哨邊牽著他的柯基犬走到樹叢裡查看，
完全沒有意料到他已經走到森林深處。

突然他發現自己被綠幽幽的眼睛包圍，四周都是狼群餓著肚子的低鳴。
警長這時發現，他的柯基犬嚇得尿出來。

跟主人一樣。

狼群中，走出一個比他高壯一倍的男人，頭戴著羊角，
嘴裡叼著半截滴血的羊腿，低著頭盯著他，比了一個「噓」的手勢。

警長乖乖的不發一語，走回山路和大家會合。
並且告訴大家什麼都沒看到，一定是男孩又在開玩笑。

--
第三天，男孩跑到村莊大喊：

「狼來了！狼來了！求求你們這次是真的！
狼族首領率領著一批戰士和狼群，再不逃跑大家都會有危險。」

警長叫男孩閉嘴滾回山上，不要動不動就拿狼來了開玩笑。
村民們都假裝沒聽到，繼續過著自己的小日子。

男孩只好哭喪者臉回到山上。

不到半天，狼族首領率著大批野狼和戰士，來到村莊門口。
首領的坐騎前面掛著男孩的人頭，村民們嚇得跪在地上動都不敢動。

首領清了清喉嚨說：

「你們之中，只有這名誠實勇敢的男孩有勇氣面對侵略，
我，很不喜歡。」

以後，你們要世世代代的傳頌這個男孩的故事：

有一個男孩在山上放羊，因為太無聊了，
跑到山下的村莊大喊：「狼來了！狼來了！」

村民跑到山上要抓狼卻找不到，
只見男孩笑得很開心，才知道受騙，憤憤下山。

男孩得逞一次覺得好玩，隔天又故技重施，
村民再次上當，氣罵男孩是個騙子。

第三次，男孩又到村莊大喊：「狼來了！狼來了！求求你們這次是真的。」
這次村民都知道他在說謊，沒有人相信他。

男孩發現沒有人要幫他，哭著臉上山拯救他的羊。
沒多久男孩和他的羊，都成了狼的食物。

「所以千萬不可以對我撒謊，好嗎？」

「好。」

▲▼ 郊狼,狼,野狼。（圖／免費圖庫pixabay）

▲小生認為，放羊的孩子，其實是「入侵的狼族」編的故事。（圖／路透）

那天，村里所有的婦女都當著老公的面被狼族戰士強姦，
姦完以後在他們面前把老公全都砍頭。

狼族戰士變成她們的老公，世世代代傳頌著狼來了的故事。

至於警長和柯基犬，下場好一點活到最後，首領親自臨幸了他老婆才送他上路。

小生接著解釋他寫的故事，當面對強權的態度，世界上可以分成三種人，大多數人如村民，每天只想過著小日子，資訊取得管道有限，就算取得資訊，也不太認真思考背後的意義，他們可以整天抱怨村長做得多差，排水溝都清不好，但「山上有狼族」這些超乎他們生活經驗的事，他們不想花時間去驗證，寧可相信意見領袖的話，因為那最簡單，因為可以把驗證的責任丟到別人身上，寧可相信威脅不存在，因為威脅如果存在，那他們會活得很不安。害怕責任、習慣安逸，大多數人都是村民。

小生指出，另一種人像警長，有點見識、有點話語權，面對威脅認為自己夠聰明，認為自己可以獨善其身全身而退，卻忘了沒有村民站在他背後，他什麼也不是，見利忘義、狐假虎威、欺善怕惡，對自己人嚴格，對強敵寬容，這種人就是內鬼。


小生表示，在現實世界中，海軍在台灣海峽守著，有F16V在空中作戰，有M1A2在海岸線佈陣，陸軍荷槍實彈等在海岸線，受過訓的常備役再不濟也知道怎麼開槍。就算遇到飛彈空襲可以躲到防空洞、地下室的戰爭，但是如果有內鬼在一旁煽風點火，村民就容易相信，這樣的台灣撐不過對岸兩天的飛彈轟炸。

小生說，他們容易相信最簡單的東西，例如「和平」協議可以帶來和平，可以繼續過小日子，可以繼續罵政府，即使隔壁鄰居香港演示給你看了，這些人寧可相信這些事不會發生在他們身上，因為潛意識裡，他們其實害怕危險，更害怕對抗危險，所以選擇最輕鬆卻不合理的答案。

▲不滿當局過度保護野狼，法國羊農與羊隻上街頭示威抗議。（圖／路透）

▲小生強調，越多人當放羊的孩子，狼族就只能被隔離在山上。（圖／路透）

小生最後強調，就算當放羊的男孩會被討厭，也不要放棄給還在當村民的朋友一個觀念，如果戰敗要被恐怖統治、直接統一也要被恐怖統治，「你希不希望有人幫你拼一個機會」，越多人睜大眼睛當放羊的孩子，狼族就只能隔離在山上，戒慎恐懼，但不要丟了勇氣。

網友在推文中回應表示，「故事那段很有意思，歷史往往是贏家撰寫」、「也有表面上和狼友好，為了不激怒狼，實際上在暗地裡累積實力與其一戰的」、「這故事殘酷但合理得多」、「可惜，沒有腦的村民看不到你的文」、「這篇真的哭著看完」。

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