多叫一份豆花體恤辛勞！外送員冷回一句　他心死嘆：以後再也不請了

▲外送員示意圖，非本文當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

有些貼心客人為了體恤外送員，會多叫一份餐請對方吃。然而這名網友日前好心請客時，外送員卻冷回他「不如給小費就好」，讓他心死，決定以後再也不請外送員吃東西了；貼文一出，也掀起網友們一番討論戰翻。

「我每一次叫餐點，都會叫（給）外送員一份，請他吃！」一名消費者在臉書「靠北ubereats」投稿發文，他表示20日時因為天氣冷叫了熱豆花，一如往常也叫了一份要請外送員吃。怎料外送員得知後，竟回覆他「你請我吃豆花，還不如給我小費就好。」讓他超傻眼。

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「要小費，你就慢慢等！」原PO認為，給不給小費是看消費者的意願，而不是用討的，因此決定從今以後都不再請外送員吃任何東西。

▲ 原PO好心多叫一份豆花，外送員冷回應。（圖／翻攝自靠北ubereats）

貼文一出，不少網友認為外送員實在不懂得知足，「我覺得真的有這種人」、「沒禮貌的外送員」、「謝謝你如此體諒與大方對待外送員」、「給東西吃就很不錯了，還嫌！連感恩之心都沒有」。

不過也有一票網友認為，外送員在外奔波，可能不太方便吃東西，或者是對豆類過敏不好接受，「你給人家東西吃人家就一定要吃嗎」、「外送員是吃了誠實豆沙包了嗎，怎麼這麼中肯」、「如果你想體恤我們，只要取餐的時候說聲謝謝、不要為難我們，我們就感激不盡了」。

但這個說法也被其他人反駁，網友們認為，畢竟原PO是一番好意，還是可以收下給人家一點面子，也比較有禮貌，若真的不想或不能吃再轉送，或是做其他處理都比較好。

▼ 網友看法 。（圖／翻攝自靠北ubereats）

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