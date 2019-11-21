妹子躲門後「伸一隻手取餐」　熊貓僵化臉紅！秒甩門尖叫：不能跟別人說

▲外送鬧出糗事！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近天氣濕冷，不少人宅在家訂外送，小心春光外洩！一名熊貓外送員透露，日前送餐，女客人卻只伸出一隻手，讓原PO一頭霧水，豈料往後方的鏡子一瞄，對方好身材一覽無遺，讓原PO眼睛大吃冰淇淋直呼，「我瞬間臉紅了！」

一名外送員在臉書《靠北熊貓》分享尷尬處境，昨（20）日下午，他送餐到一處民宅，「開門的這一幕，我傻了！」只見大門呈現半開狀態，一隻手伸出來要拿餐點，而女客人畏畏縮縮躲在門後，「但她卻忘了門後有一大面鏡子…完完全全清清楚楚的反射著她光溜溜的身體！」

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這赤裸的一幕，讓原PO瞬間臉脹紅，「當然也出現了一點反應，看傻了，忘了要將餐點給她」，下秒讓空氣凝結，而女客人卻未察覺異狀，疑惑探出頭問話，「嗨！先生～我的餐點勒？」

原PO回過神後，若無其事趕緊把餐點奉上，正當女客人轉頭準備關門時，忽然大叫「靠X，我忘了有鏡子」，崩潰關上門後，對方嚷嚷著「丟臉死了！你要保證不能跟別人說。」

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▲網友嗆根本幻想文！（圖／翻攝臉書靠北熊貓）

文章一貼出後，讓大批老司機露出萬惡表情，邪笑直呼「熊貓的日子多采多姿」、「下次像這種就故意滑倒」、「真的滿多都只伸手出來拿餐」、「各位沒遇過，表示宵夜的餐還送的不夠多！躲門後只伸手出來的客人超級多的」、「我都遇到男的穿子彈內褲，激凸到我的媽呀」、「為什麼我遇到的是男的！還好沒鏡子」。不過很多人質疑真實性，「 現在是靠北熊貓，還是幻想熊貓？」、「顧路顧到ㄎㄧㄤ了嗎」、「編劇4ni」、「 最近怎麼那麼多的幻想文」。

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