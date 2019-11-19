照片媲美餐廳！他問卦「外送APP根本攝影公司」　網讚實拍：台灣小團隊厲害

▲外送APP正夯。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時候吃飯時間到了，卻不知道要吃什麼，打開外送APP逛一逛，總會被一些美食照片吸引。一名網友忍不住發問，「foodpanda其實是攝影公司吧？」說點開APP什麼餐廳都有，照片看起來都很有五星餐廳的感覺，但仔細看才發現可能是平常耳熟能詳的小吃，「有沒有其實foodpanda，根本是美食攝影公司的八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「foodpanda其實是攝影公司吧」，說點開APP，上面什麼餐廳都有，「照片中看起來每一樣都像五星級餐廳高級」，但是仔細看就會發現，有可能是附近的連鎖小火鍋店、早餐店，甚至是連鎖鍋貼店都能拍的很美，讓原PO直呼「哇X！好潮好漂亮的鍋貼。」

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▲Foodpanda上的餐點照都相當精美。（圖／翻攝自App）

最後原PO也問，「有沒有其實foodpanda，根本是美食攝影公司的八卦？」看到貼文後，馬上有人認同喊「真的！」「根本拍成文藝餐」。其他人則紛紛留言，「有業者是專門拍這種展示圖的」、「路邊攤拍成餐館，很猛」、「不是買圖的，有些真的就是店家的菜」。

還有人表示，「商業攝影……台灣很多很厲害的小團隊，配件道具打光一應具全」、「Foodpanda都是實際拍的……我也覺得很神」、「路邊攤都拍得像餐廳」、「照片是利用類似攝影師接單的方式拍的，就像是攝影師的foodpanda版本。」

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