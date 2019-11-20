部東成功分院遠距醫療破千人次　台東市區民眾相揪來看診

▲台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

就像好萊塢電影中的智能AI機器人一樣，直立式的遠距診療螢幕遙控轉動，瞬間發出好幾道高速的電流聲，追焦病患許老先生的臉部；「許先生，我們現在幫你看一下鼻咽道好不好?」遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉各項診療，在地端的台東醫院成功分院醫師劉松彥熟練的將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔。

「松彥，再深入一點點就好，現在還看不到鼻腔深處。」才兩分鐘時間，高雄和台東兩家醫院的醫師像往常合作一樣，初步排除80多歲的許老先生鼻咽癌的疑慮，許老先生終於不必再擔心，這一個多月來耳鳴和流鼻血症狀。

真實發生的場景，正是衛福部期待已久的成果！2018年台東醫院成功分院成為國內遠距醫療的示範先驅，19日正是驗收成果的光榮時刻；10多分鐘的問診、耳道和鼻咽鏡檢查，加上雙方醫師交換意見，讓遠距醫療正式邁向智能AI的時代！

▲使用獲美國FDA及衛福部CLASS II認可的遠端親臨醫療系統，透過遙控系統能夠對一組雙鏡頭上下左右旋轉升降，可追焦患部。

台東醫院院長樊聖在遠距螢幕上接受衛福部長陳時中致意之後興奮宣布，一年來成功分院遠距診療人數正式突破1000人次，包括皮膚科、眼科和耳鼻喉科三個科別為東海岸民眾的服務，已經達到預期規模。

▲衛福部長陳時中（左側螢幕圖中）在遠距示範結束後，向台東醫院院長樊聖（右三）比讚致意。

樊聖在和現場看診民眾握手致謝的時候，意外發現一位看診皮膚科的蔡先生，竟然是和朋友相約從台東出發；蔡先生說，他是1個月前看到成功分院大門口的宣導海報，知道遠距門診的醫療服務，因為在市區看診並未舒緩皮膚症狀，這兩個星期揪朋友一起看診；從事旅遊業的蔡先生希望，外縣市醫師利用遠距的方式看診，其實就是進駐台東，遠距螢幕上呈現雙方醫師會診的子母畫面，「跟醫師就在你面其一樣啦」！