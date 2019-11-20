　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

部東成功分院遠距醫療破千人次　台東市區民眾相揪來看診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

就像好萊塢電影中的智能AI機器人一樣，直立式的遠距診療螢幕遙控轉動，瞬間發出好幾道高速的電流聲，追焦病患許老先生的臉部；「許先生，我們現在幫你看一下鼻咽道好不好?」遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉各項診療，在地端的台東醫院成功分院醫師劉松彥熟練的將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔。

▲▼台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

「松彥，再深入一點點就好，現在還看不到鼻腔深處。」才兩分鐘時間，高雄和台東兩家醫院的醫師像往常合作一樣，初步排除80多歲的許老先生鼻咽癌的疑慮，許老先生終於不必再擔心，這一個多月來耳鳴和流鼻血症狀。

真實發生的場景，正是衛福部期待已久的成果！2018年台東醫院成功分院成為國內遠距醫療的示範先驅，19日正是驗收成果的光榮時刻；10多分鐘的問診、耳道和鼻咽鏡檢查，加上雙方醫師交換意見，讓遠距醫療正式邁向智能AI的時代！

▲▼台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

使用獲美國FDA及衛福部CLASS II認可的遠端親臨醫療系統，透過遙控系統能夠對一組雙鏡頭上下左右旋轉升降，可追焦患部。

台東醫院院長樊聖在遠距螢幕上接受衛福部長陳時中致意之後興奮宣布，一年來成功分院遠距診療人數正式突破1000人次，包括皮膚科、眼科和耳鼻喉科三個科別為東海岸民眾的服務，已經達到預期規模。

▲▼台東醫院成功分院醫師劉松彥將軟式鼻咽內視鏡伸入病患鼻腔，與遠端高雄長庚醫師蔡明憲進行耳鼻喉診療。（圖／台東醫院提供，下同）

衛福部長陳時中（左側螢幕圖中）在遠距示範結束後，向台東醫院院長樊聖（右三）比讚致意。

樊聖在和現場看診民眾握手致謝的時候，意外發現一位看診皮膚科的蔡先生，竟然是和朋友相約從台東出發；蔡先生說，他是1個月前看到成功分院大門口的宣導海報，知道遠距門診的醫療服務，因為在市區看診並未舒緩皮膚症狀，這兩個星期揪朋友一起看診；從事旅遊業的蔡先生希望，外縣市醫師利用遠距的方式看診，其實就是進駐台東，遠距螢幕上呈現雙方醫師會診的子母畫面，「跟醫師就在你面其一樣啦」！

ET快訊
他「打3KG凡士林進手臂」當二頭肌　融化腐爛黏神經..半截肉
2019乾拌麵王「曾拌麵」奪下！33萬網友激推太和殿
手機重度使用者流量難到100G？網洗版「隨便都破百」：差在畫
LIVE／吳敦義親自帶隊！國民黨16位不分區立委出來說話了
國民黨不分區2缺額不遞補、史雪雁退出　確定提名31席
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

10萬人口每天垃圾量高達60噸　花蓮市加強破袋稽查落實減量

流浪犬損害農作物　動保處將持續加強捕捉管制

部東成功分院遠距醫療破千人次　台東市區民眾相揪來看診

家長要小心！圖書館內可看A片？　盧崑福要求市府設閘道器管制

盧崑福控訴地政局長圖利財團　要求全案移送檢調

澄霖沉香連手直播主林揚竣　直播募集聖誕禮送愛偏鄉

內埔警分局會勘投2020各開票所　安全務求滴水不漏

台東林管處與跨國美妝品牌合作植樹　為海岸防風林貢獻心力

民眾黨顏耀星台南立委登記　柯爸柯媽助陣

「英華達」捐贈血壓計　嘉惠台東偏鄉弱勢民眾

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

10萬人口每天垃圾量高達60噸　花蓮市加強破袋稽查落實減量

流浪犬損害農作物　動保處將持續加強捕捉管制

部東成功分院遠距醫療破千人次　台東市區民眾相揪來看診

家長要小心！圖書館內可看A片？　盧崑福要求市府設閘道器管制

盧崑福控訴地政局長圖利財團　要求全案移送檢調

澄霖沉香連手直播主林揚竣　直播募集聖誕禮送愛偏鄉

內埔警分局會勘投2020各開票所　安全務求滴水不漏

台東林管處與跨國美妝品牌合作植樹　為海岸防風林貢獻心力

民眾黨顏耀星台南立委登記　柯爸柯媽助陣

「英華達」捐贈血壓計　嘉惠台東偏鄉弱勢民眾

情緒不穩她在海邊徘徊　海巡啟動「紅外線熱影像」找到人

ET民調／44.8％民眾對惠台措施觀感好　53.8％認為台灣經濟不可能跟大陸切割

煮完少2道菜！愛犬吃掉「整盤洋蔥」　媽嚇壞急送醫催吐

香奈兒手拿包3,400元起標！　蘇富比開177件珍品專拍太誘人

小鮮肉北上打拼...被問「怎會吃路邊攤？」嘆：做自己最重要

10萬人口每天垃圾量高達60噸　花蓮市加強破袋稽查落實減量

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」　病態照讓用戶超傻眼

金雞飄台味／賀歲片冠軍《寒單》前進金雞　導演「信心滿滿」：能獲得最大共鳴

普遍級時段播「大奶姐姐回奶了」手遊廣告！三立遭罰20萬

女士官握好握滿黑鷹中校飛官「人肉操縱桿」　檢方：打飛機不算通姦

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

中職30年　回饋列車抵桃園楊心國小

種黃椰子　林慶豐年外銷10萬片

草埔隧道年底通車　重大車禍救災演練

男子割腕輕生警緊急救護挽一命

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

鹿港「肉包阿北」過世　59年古早味成絕響

Big City聖誕樹點燈　最強周年慶開跑倒數

家長要小心！圖書館內可看A片？

小兵立大功捐贈災情勘查車

2019演藝明星棒球賽　爭奪冠亞軍

手機遺失心急如焚善警協助尋回

世澤杯網球賽邁入第11年

更多熱門

相關新聞

全球最大醫療器材展MEDICA德國登場　253家台商展實力

全球最大醫療器材展MEDICA德國登場　253家台商展實力

德國杜塞道夫醫療器材展(MEDICA)為全世界最大的醫療器材展，今年預計有6,518家以上參展廠商，臺灣廠商共253家，是第7大參展國，其中有82家廠商是由國貿局委辦單位外貿協會組團，展示面積及參展家數皆為歷年之最。我國有具競爭力的ICT產業結合醫療器材，輔以臺灣完善的醫療機構試驗，催生許多創新醫材商開發出獨創產品，例如菲思博應用於牙科的無線頭戴式攝影機、創心醫電的電子聽診器、愛微科應用於嬰兒照護的智慧型體溫貼片，及利用AI技術研發超音波乳房腫瘤輔助診斷系統的太豪生醫。

成功「旗橙」登場　千人辦桌宴民眾

成功「旗橙」登場　千人辦桌宴民眾

每25人就有1人重大傷病　這保障不可少

每25人就有1人重大傷病　這保障不可少

賴惠員提爭取成大分院

賴惠員提爭取成大分院

疾病治療「速領一筆保險金」　重大傷病險優點曝光

疾病治療「速領一筆保險金」　重大傷病險優點曝光

關鍵字：

成功分院遠距醫療破千市區相揪看診螢幕

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

Sandy男友「上億身家」起底！

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面