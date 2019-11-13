　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pakutaso）

▲「重大傷病險」能減緩民眾面對突發疾病的經濟壓力。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

疾病的不確定性風險，往往造成民眾經濟負擔，就算先行準備了「實支實付」醫療險，也必須先自行繳費，再拿收據去保險公司請領；若必須持續治療，就會造成自身金流的不便。到底是否存在「首次治療期間或治療後，就有一筆夠用的保險金」保單呢？錠嵂保險經紀人點出，「重大傷病險」就有這個特性。

錠嵂保經表示，「重大傷病險」可以先給一筆絕對夠用的保險金，不讓民眾擔心後續的療程費用。假若首次住院治療時間較長，重大傷病保險金有機會在出院前就能先獲得；請領條件是須先申請重大傷病證明，也就是「重大傷病卡」申請到就會理賠，「辦理流程並不複雜，相比其它保險，更像是一場及時雨。」

民眾規劃健康保險時，常以醫療支出分化為治療的「前、中、後」概念，作為檢視自己傷病後的時間點。錠嵂保經表示，由於「重大傷病險」保額通常在百萬元以上，保險公司在收到相關文件後，也須在15天內盡速賠給被保險人，因此民眾若能在第一時間請領到保險金，對後續的治療及休養絕對有莫大幫助。

辦理「重大傷病」保險金所需文件：重大傷病證明（卡）文件、重大傷病相關診斷書、保險金申請書、受益人身分證明、同意查詢暨授權聲明書等。

▲健康保險的治療「前中後」概念。（圖／記者楊絡懸製表）

▲健康保險的治療「前中後」概念。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸製表）

不過，若像是「急性腦血管疾病」，也就是腦中風患者，則可直接用診斷書和病歷申請保險金。錠嵂保經指出，健保署另有規定，在急性疾病發作1個月內，不需申請重大傷病證明，只要診治醫師逕行認定後就享有重大傷病權益，同時腦中風相關治療也都能減免負擔；申請重大傷病保險金時，直接以主治醫師開立的「診斷書」、「病歷摘要」等資訊即可請領。

錠嵂保經表示，以往較舊的「重大疾病險」雖仍有理賠某些疾病，但像腦中風和癱瘓，在理賠和確診的「時間點」可能不那麼及時；而洗腎的保障範圍也趨向較嚴重的狀況。然而，「重大傷病險」理賠卻較早，保障也較寬鬆，因此民眾若想建立良好的健康保障，絕不能欠缺「重大傷病」保單。

「重大傷病險」自2014年開辦，但近兩年才讓民眾感受到其保障廣泛、理賠迅速、無爭議等優點。錠嵂保經也補充，對應健保制度的關係，「重大傷病險」也較符合當前的醫療環境與趨勢，在全套人身保險規劃裡的重要性與日俱增。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療，拐杖，骨折。（圖／pakutaso）

▲健康保險必須根據需求規劃。（圖／pakutaso）

 
ET快訊
校園變戰場！香港中大「提前結束本學期」　浸大即起停課
酒店妹缺業績…他買4hrs包廂內「衝刺」挨告性侵　胚胎DNA
12強／戰況詭譎！中華、墨西哥接下來2戰全勝　韓國將不能贏日
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

防堵勸誘客戶借錢買保單　金管會擬禁銀行授信部門拿佣金

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」　最佳產品、傑出企業獎等4獎

台灣保德信人壽新任總經理　麥尚恩擁有退休專長、支援壽險事業數位轉型

全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎　施工品質、規劃設計類最高榮譽

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

防堵勸誘客戶借錢買保單　金管會擬禁銀行授信部門拿佣金

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」　最佳產品、傑出企業獎等4獎

台灣保德信人壽新任總經理　麥尚恩擁有退休專長、支援壽險事業數位轉型

全球人壽榮獲「國家建築金質獎」雙首獎　施工品質、規劃設計類最高榮譽

中信盃黑豹旗／葳格蕭志勝練投手僅一年　賞麥寮9上9下大驚奇

快訊／嘉義高鐵大道旁發生火災　燒掉百坪農田搶救中

無尊開車10小時...Eason副駕睡翻　好友暴怒：全車都他的口臭！

恆星被超大質量黑洞「踹飛」　每小時600萬公里高速遠離銀河系

林俊傑咖啡店上海開幕　粉絲熱排3天「熬夜、撐傘」都要朝聖

一邊一國擬列不分區　陳水扁：為什麼阿扁不能選立委

校園淪戰場！「鑒於社運升溫」香港中文大學提早結束本學期　浸大即起停課

瑞典環保少女盯著你看！　6層樓高壁畫像舊金山亮相

多了2kg！貓貓進不了機艙　俄男找「縮小版的牠」偷掉包

海盜襲擊義大利補給船　只搶到項鍊和手機後逃離

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

保險熱門新聞

儲蓄險繳完想解約領錢！專家幫畫表格

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

金管會擬限銀行授信部門賣保單拿佣金

拒當下流老人！各年級生保險規劃曝光

儲蓄險「無痛存錢法」曝光　滾利息累積一桶金

疾病治療「速領一筆保險金」　重大傷病險優點曝光

一張表懂車禍調解官要看的單據

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3重點「IRR越高越好」

南山人壽舉辦動物園樂活健走　「5大健康指標」自主管理

台灣保德信人壽總經理由麥尚恩出任

南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」

保單明年漲定了「儲蓄險恐暴漲30%」

更多熱門

相關新聞

金管會擬限銀行授信部門賣保單拿佣金

金管會擬限銀行授信部門賣保單拿佣金

為防堵理專勸誘民眾借錢買保單事件的亂象，金管會研擬從獎酬制度著手，限制擁有保險業務員執照的銀行授信部門人員，賣保險也不能拿佣金，金管會主委顧立雄今（12）日表示，若不能拿佣金，也許能降低誘因，避免勸誘客戶借錢買保單等方式投保，預計11月底定案。

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」

南山人壽連3年獲「國家品牌玉山獎」

土耳其台灣周開跑　貿協秘書長葉明水率四大產業拓銷

土耳其台灣周開跑　貿協秘書長葉明水率四大產業拓銷

雙11光棍節又來了！　單身族群保險規劃有3大撇步

雙11光棍節又來了！　單身族群保險規劃有3大撇步

關鍵字：

錠嵂保險經紀人錠嵂保經醫療保險金重大傷病險重大傷病卡保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面