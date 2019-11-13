疾病治療「速領一筆保險金」！重大傷病險優點曝光　腦中風診斷書也可直接請領

▲「重大傷病險」能減緩民眾面對突發疾病的經濟壓力。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

疾病的不確定性風險，往往造成民眾經濟負擔，就算先行準備了「實支實付」醫療險，也必須先自行繳費，再拿收據去保險公司請領；若必須持續治療，就會造成自身金流的不便。到底是否存在「首次治療期間或治療後，就有一筆夠用的保險金」保單呢？錠嵂保險經紀人點出，「重大傷病險」就有這個特性。

錠嵂保經表示，「重大傷病險」可以先給一筆絕對夠用的保險金，不讓民眾擔心後續的療程費用。假若首次住院治療時間較長，重大傷病保險金有機會在出院前就能先獲得；請領條件是須先申請重大傷病證明，也就是「重大傷病卡」申請到就會理賠，「辦理流程並不複雜，相比其它保險，更像是一場及時雨。」

民眾規劃健康保險時，常以醫療支出分化為治療的「前、中、後」概念，作為檢視自己傷病後的時間點。錠嵂保經表示，由於「重大傷病險」保額通常在百萬元以上，保險公司在收到相關文件後，也須在15天內盡速賠給被保險人，因此民眾若能在第一時間請領到保險金，對後續的治療及休養絕對有莫大幫助。

辦理「重大傷病」保險金所需文件：重大傷病證明（卡）文件、重大傷病相關診斷書、保險金申請書、受益人身分證明、同意查詢暨授權聲明書等。

▲健康保險的治療「前中後」概念。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸製表）

不過，若像是「急性腦血管疾病」，也就是腦中風患者，則可直接用診斷書和病歷申請保險金。錠嵂保經指出，健保署另有規定，在急性疾病發作1個月內，不需申請重大傷病證明，只要診治醫師逕行認定後就享有重大傷病權益，同時腦中風相關治療也都能減免負擔；申請重大傷病保險金時，直接以主治醫師開立的「診斷書」、「病歷摘要」等資訊即可請領。

錠嵂保經表示，以往較舊的「重大疾病險」雖仍有理賠某些疾病，但像腦中風和癱瘓，在理賠和確診的「時間點」可能不那麼及時；而洗腎的保障範圍也趨向較嚴重的狀況。然而，「重大傷病險」理賠卻較早，保障也較寬鬆，因此民眾若想建立良好的健康保障，絕不能欠缺「重大傷病」保單。

「重大傷病險」自2014年開辦，但近兩年才讓民眾感受到其保障廣泛、理賠迅速、無爭議等優點。錠嵂保經也補充，對應健保制度的關係，「重大傷病險」也較符合當前的醫療環境與趨勢，在全套人身保險規劃裡的重要性與日俱增。

▲健康保險必須根據需求規劃。（圖／pakutaso）