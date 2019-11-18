台東成功「旗橙」祭節23日登場　千人辦桌特色饗宴大招待

▲▼「旗」聚台東．美夢「橙」 真活動是東海岸的年度盛事。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年11月當東北季風吹起時，正是台東縣成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期，台東縣政府18日舉辦2019「旗」聚台東．美夢「橙」真活動台東記者會，正式啟動今年成功鎮兩大重要經濟作物旗魚和臍橙年度慶典。

為了宣傳這兩項台東成功鎮指標性農漁產品，台東縣政府特別在18日下午1時在市區凱旋星光大酒店一樓召開記者會，由縣府秘書長陳明仁主持，參與嘉賓一同啟動東海岸旗魚季及臍橙節的熱鬧慶祝活動，並以杵音文化藝術團原住民族傳統歌謠及舞蹈開場演出揭開序幕。

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「旗」聚台東．美夢「橙」 11月23日登場，該活動是東海岸的年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝的重要活動，旗魚、臍橙產業在台灣都是首屈一指的好物。陳明仁說，另一個重要活動國際衝浪也在當天舉行，很適合闔家成功出遊。

▲縣府秘書長陳明仁說，國際衝浪賽也在當天舉行，很適合闔家成功出遊。

縣府農業處指出，透過旗魚祭及臍橙節活動，除了行銷東海岸特有的旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡外，更要感謝辛勞的農、漁民，以及在地維持兩項產業永續推廣的成功鎮農會、新港區漁會，因為有大家的合力支持，旗魚、幾成一直以來都是台東的好食、好物，非常值得向外界推廣、行銷。

▲成功鎮農會總幹事吳全德表示，重頭戲是臍橙的果品評鑑與試吃，並頒發年度臍橙果王、果后。

旗魚祭活動除了安排豐富的表演，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌的饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嘗食在地、食當季的生鮮海鮮美食。

活動當天，新港區漁會將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎項依次是：財福興漁船、新漁發漁船、金隆勝漁船，最大尾獎項依次是：金隆勝漁船、明德漁船、新漁發漁船。

成功鎮農會總幹事吳全德表示，臍橙節活動安排食農教育及農業體驗活動，還有咖啡品嘗、木虌果料理示範與體驗，重頭戲是臍橙的果品評鑑與試吃，並頒發年度臍橙果王、果后。