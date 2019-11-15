台灣每25人就有1人領重大傷病卡　專家建議靠1招避免拖垮經濟

▲根據衛福部統計，平均每25人就有1人領有重大傷病卡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

台灣平均每25人就有1人領重大傷病卡，壽險業者表示，這不但是健康一大威脅，高額的醫療支出也可能衝擊家庭經濟，建議可提早規畫重大傷病險來分散風險，避免被龐大醫療費用拖垮。

根據衛福部健保署統計，截至今年8月，重大傷病有效領證數為94萬1,756，全國健保納保人數為23,93萬2,740人，平均每25人就有1人領有重大傷病卡，平均每月新增人數高達1萬3,000多人。

重大傷病不但是國人健康的一大威脅，高額的醫療支出也嚴重地衝擊家庭經濟，不僅造成病患收入中斷，僅靠原有儲蓄也難以支撐。元大人壽建議，此時若有一次給付的保險理賠金，將可靈活運用於傷病治療或家庭生活預備金，重大傷病險就能夠提供這樣的保障功能，一旦確診為重大傷病即可申請一次給付。

元大人壽指出，投保重大傷病險後，只要經醫生診斷為符合健保重大傷病卡的資格，即給付一次性的保險金，理賠較無爭議，保障範圍也高達300多項疾病；保障項目更多、範圍更廣，民眾可依自身需求及經濟狀況做選擇。

至於哪些族群需要重大傷病險的保障？元大人壽表示，現代人平均餘命愈來愈長，面對疾病及老化風險的威脅時間也愈來愈長，若經濟許可，可提早規劃重大傷病險來分散風險，尤其身為家庭經濟支柱或家族有重大疾病病史者，更應預先投保重大傷病險，才不致在風險發生時被龐大醫療費用拖垮，有效降低對原本生活的衝擊。