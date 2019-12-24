漂亮寶貝謝衣鳳脫下戰袍化身耶誕姊姊　頒發233萬獎學金

▲彰化第3選區立委候選人謝衣鳳擔任文教基金會執行長頒發學童獎學金。（圖／謝林玉鶯文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

聖誕節來到，謝言信謝林玉鶯基金會執行長謝衣鳳將第3選區立法委員候選人選舉戰袍脫下，化身耶誕姐姐，到國小報佳音，並且頒發獎學金給全縣努力向學的2142位學生，共發出獎學金233萬元，謝衣鳳仍不忘鼓勵學生，在面對困境時，一定要勇敢去面對，最後一定會成功的。

校方表示，謝言信謝林玉鶯基金會對教育的支持，大家都有目共睹，除了每年都會頒發獎學金，鼓勵努力向學的學生，也常常看到基金會出錢出力，協助辦理各種關心教育的活動，基金會回饋社會的精神，值得各界學習。

基金會指出，針對台灣教育城鄉資源不均的情形，從2014年開始，基金會就針對彰化地區的學校，從國小到高中職，提出獎學金計畫，今年正式突破1萬人次，累計有11,246人得到獎學金，總金額超過1,300多萬，基金表示，除了鼓勵努力向上的學生以外，也肯定學校師長對於教育的貢獻，希望社會各界都可以支持教育界，讓台灣的未來，仍然是希望無窮。

而在選前敏感之際，候選人謝衣鳳以基金會執行長的身分，到學校頒發獎學金不免讓人質疑是否構成賄選，對此彰化地檢指出，首先頒發獎學金費用是來自基金會、其次受獎對象並不是選民而是全縣努力向學的學童，更何況基金會每年都會持續頒獎，因此並沒有違反選罷法。

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