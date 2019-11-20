親戚房產也被抹黑！韓國瑜競辦16:30赴北檢告週刊、阮昭雄

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前遭週刊接連踢爆擁有豪宅。20日再度被揭露於台北市仁愛路擁有樓中樓的住處。韓國瑜競辦強調，韓國瑜夫婦並未持有該房產，該房產屋主是韓國瑜夫婦的親屬，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡也將偕同律師於下午4點半前往北檢針對週刊報導內容與台北市議員阮昭雄進行提告。

國民黨總統候選人韓國瑜日前遭週刊接連踢爆擁有豪宅，昔日自稱庶民的形象被打破，韓國瑜競辦也召開記者會公布相關資料澄清。但20日韓國瑜再度被揭露在台北市仁愛路擁有樓中樓的住處，而韓國瑜競選辦公室也發出聲明回應，針對週刊報導國民黨總統候選人韓國瑜夫婦房產一事，再次重申，「韓國瑜夫婦並未持有該房產，該房產屋主是韓國瑜夫婦的親屬」，該名親屬並非公眾人物，不便透露。何庭歡也將偕同律師於下午4點半前往北檢針對週刊報導內容與阮昭雄進行提告。

阮昭雄20日下午赴監察院舉發要求調查，他表示韓國瑜夫婦在持有「幸安名廈」的時間正好是擔任公職期間，擔任公職必須依法申報財產，然而在韓國瑜夫婦的財產申報卻遺漏了，因此他合理懷疑這是漏報違法行為。

韓辦在聲明中解釋，當時韓國瑜夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，不會姑息這種惡質的選舉操作。

韓辦嚴正表示，針對週刊的報導，「將委請律師正式對壹週刊提出告訴」。關於候選人夫婦一家人的房產資訊，已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，「若未來再發生類似情形，將直接提告，以正視聽」。

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