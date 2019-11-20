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被問「總統兼任黨主席」　柯文哲：缺點我還想不出來

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▲▼柯文哲出席「柯主席 X iVoter X 區塊鏈 攜手保障民主永續」記者會。（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲出席「柯主席 X iVoter X 區塊鏈 攜手保障民記者會。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲20日出席「2020iVoter議題立場記者會」，談及憲政體制等議題，被問及贊不贊成總統兼任黨主席？柯文哲反問，「總統兼任黨主席，能不能告訴我缺點，我還想不出來？」

由於親民黨主席宋楚瑜拋出降低政黨票門檻，提高不分區立委席次的比例的想法，被問及民眾黨是否也支持，柯文哲指出，34席的話，大概3%一席，從5%降到3%，其實影響也不大，他也直言，過去民進黨、國民黨合作修憲，一定是對兩黨有利；至於不分區席次，他僅說，以色列沒有區域立委，全部都是不分區，但國家蠻團結的。

大學教師代表沈有忠教授指出，大家關心柯文哲2024動態，關於總統黨政關係，贊不贊成總統兼任黨主席？柯文哲聞言反問「不是，總統兼任黨主席，能不能告訴我缺點，我還想不出來？」沈有忠提醒，社會比較多的批判是黨意凌駕民意，總統藉由政黨實質影響國會運作，透過政黨的手影響立法行政。

柯文哲回應，這也是合起來想，我們目前憲政體制有問題，19年換了15個行政院長，平均一人做1.3年，「行政院長換得一蹋糊塗，總統通常是一上任很快就跛腳」，目前的困境是，按照目前的憲政體制，修憲不可能，除非革命推翻政府，所以他才說文化的改革更重要。

至於未來民眾黨進入國會要與國民黨或民進黨合作？柯文哲直言，「你看，吳敦義為什麼說我們是泛藍，因為他已經在為他的選票考量，吳敦義還說民眾黨是泛藍聯盟，他講這句話為了要選立法院長在佈局」。

柯文哲說，2018年公投，雖然沒有辦法搜集資料，但是憑直覺就可以預測國民黨或民進黨會怎麼投票，「這完全是綁架」，過去為什麼新黨、親民黨、台聯、時力一個一個...社民黨大概也完蛋了，黨主席都被收買了，如果被問要跟誰合作，下場就是這樣，因為會被消化掉，所以獨特性要夠強，不然當附隨組織就好了，他強調，「在不同題目會跟不同人合作，看誰講得有道理」。

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