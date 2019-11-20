新黨20日討論不分區規劃　王炳忠：21日上午舉辦記者會公布

▲前立委邱毅。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨不分區名單原預計20日對外公布，甫退出國民黨不分區的前立委邱毅，可望列入新黨不分區名單的第一名，外傳新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨新媒體工作群召集人蘇恆等青年軍都將進入名單中。王炳忠20日表示，針對不分區名單新黨尚在討論當中，預計21日上午舉行記者會公布。

邱毅日前退出國民黨不分區後，隨即發出「自動退出不分區」聲明，並稱「我將在其它戰場，繼續痛打邪惡污穢的勢力」，也持續堅持我人生的信念，用我信仰的方法去愛台灣。據了解，邱毅可望納入新黨不分區名單中的第一名，王炳忠、林明正、蘇恆等新黨青年軍，也將進入名單中。

▲新黨發言人王炳忠。（圖／記者屠惠剛攝）



王炳忠日前表示，由於國民黨這次的不分區名單，不太能讓支持者滿意，新黨的這份名單可以成為藍營支持者不滿的出口；因此期望這次在政黨票的獲得上，能以5%為標準，目標衝到8%以上。

王炳忠20日受訪時則證實，針對不分區名單新黨尚在討論當中，預計21日上午舉行記者會公布。

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