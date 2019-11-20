邱毅4年前狂攻蔡英文炒地皮　民進黨拿他在法院道歉錄音檔反擊

▲邱毅、蔡英文。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

前立委邱毅因「紅色」立場掀起議論，退出國民黨不分區後，傳出排名新黨不分區首位，他20日在臉書指出，他秘密去英國調查總統蔡英文資料，要驚爆「大弊案」，並再提起炒地風波。對此，其實在4年前總統大選時，他也打過此議題，但當時也流出他在法庭上道歉的錄音打臉。

邱毅指出，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，處處貓膩，根本禁不起考驗，上個月秘密去了英國一趟，檢視了一些資料，也詢問了幾位知情人士，「這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人設，精彩好戲正準備上演！」

邱毅爆料，蔡英文及其家屬成員曾組成「華麗炒地團」，專炒作精華地段的重劃區土地，單就台北市就有內湖、南港、松山等地，蔡英文從那個官商勾結管道得到土地重劃的內線消息？這才是蔡英文真正的要害，只是四年前正毅兄弟打了一半就被迫停火，以致「為山九仞 功虧一簣」。

邱毅還說，蔡英文在宇昌案扮演的角色絕對是貨真價實的弊案，只是當初我高雄選情告急，又認為該弊案的基盤已打實，於是在馬吳主導下移交給劉憶如，不料劉憶如一個數字誤植就讓民進黨絕地大反攻，以致宇昌案功敗垂成，才又衍生了後來的浩鼎案。

回顧2015年總統大選前，邱毅也強攻當時的總統候選人蔡英文炒地皮；不過，民進黨祭出一則錄音檔，內容是透露邱毅在2010年因指控蔡英文煽惑、縱容支持者進行暴力情事，曾在法院對蔡道歉。

當時邱毅批評，蔡英文因為困在抄作重劃區土地危機，民調下滑，連小額募款也回收淒慘，才會使出抹黑手法，想要轉移焦點，並用媒體發動突襲。

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