民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

▲國民黨立委聯合登記少了國民黨大咖站台。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

2020總統大選和立委選舉從本月18日到22日受理登記，國民黨高雄立委候選人20日上午帶著後援會一起到選委會聯合登記，不過相較前一天民進黨是由副總統候選人賴清德親自到場力挺，沒有「母雞」的國民黨顯得氣勢有些薄弱，但國民黨高雄市黨部主委莊啟旺則相當有信心，認為對方請賴清德下來，就表示選情艱困，才需要下來加持。

▲民進黨立委19日聯合登記，賴清德及卓榮泰都有前來站台。（圖／記者洪正達攝）

國民黨立委聯合登記原本訂為先在鳳山行政中心集合，再帶隊過去選委會，不過候選人有的姍姍來遲，站台的大咖以韓國瑜全國競選辦公室執行長林國正及韓國瑜高雄競選總部主委許崑源等人為主，對比前一天民進黨是由副總統候選人賴清德與民進黨主席卓榮泰陪同，還大喊口號「八仙過海！高雄大贏！」的氣勢有些弱了點。

▲國民黨立委候選人聯合登記。（圖／記者翁進忠攝）

對方有賴清德助陣，但身為在地市長、也同為國民黨總統候選人的韓國瑜卻沒現身，沒有母雞帶小雞，似乎少了點氣勢，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺則說，「韓國瑜有既定的行程。他有指派我們全國競辦的執行長林國正來代表，我們士氣高昂。」

▲國民黨高雄市黨部主委莊啟旺。（圖／記者翁進忠攝）

對於民進黨喊出「八仙過海」，莊啟旺則回擊，「八仙過海等下掉下海怎麼辦？因為高雄去年翻轉，今年包含總統立委高雄一定大翻轉，請大家拭目以待」，「我們有作滾動式民調，目前我們高雄市的八席立委都是微幅領先、滿穩定的，所以根據滾動式民調所顯示，明年我們八席立委絕對會全壘打。」

而對手派賴清德站台，莊啟旺也說，「這表示民進黨的八席立委選情非常的艱困，所有需要他們下來做加持，我們有鄉親相挺，比較他們昨天的聲勢有點零零落落沒幾個人，所以雖然他們有賴清德加持，表示他們選情非常非常的艱困，國民黨提名八席立委穩定領先，放心好了。」

「即日起，我退出老化黨。」