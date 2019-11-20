和老婆搭捷運　人夫眼皮重...醒來傻無言：感覺她不是很愛我

▲捷運示意圖。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

哭暈了啦！一名人夫日前和太太一起搭捷運，不過2人當時並沒有坐在一起；沒想到他醒來之後，發現已經坐過目的地，且老婆也已經不在座位上，直接被狠狠放生一波，傷心直呼「老婆不是很愛我」。網友們看完也都笑炸了，補刀表示「好不容易甩掉你了啊」、「存在感好低」。

一名男網友19日深夜在臉書「爆怨公社」中發文，他表示晚上和老婆一起搭捷運，因為有些距離，他就閉起眼睛小睡一下，沒想到醒來卻傻眼了！

請繼續往下閱讀...

原來原PO和老婆沒有坐在一起，2人座位中間有隔了5到6人。然而到站的時候，太太竟然沒有叫醒他就先自行下車，獨留他一人繼續坐，醒來的時候已經坐過頭2站了，「感覺她不是很愛我。」

▲原PO心裡應該在淌血。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友們看完都忍不住笑噴了，紛紛表示「最親密的陌生人」、「醒醒吧你沒有老婆」、「她會不會忘了有跟你出門啊」、「可能牽別人的手回家了~沒事的」、「存在感好低」、「好不容易甩掉你了啊」、「這招我要學起來」「嘖...怎麼2站就醒，下次藥下重一點」。

另一派網友則是開玩笑說，原PO老婆其實是很愛老公的，「就是太愛你，捨不得吵醒你」、「就讓你睡飽睡滿啊」、「她很愛你…或許先回家洗澡等你」、「只過了2站，不是過了2小時，那就遠了」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

