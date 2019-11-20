豬隊友每晚「高分貝生蒜攻擊」超地獄！人妻崩潰掛身心科...網嚇：好偉大

▲人妻很希望能分房睡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友每晚睡覺都是煎熬，在貨運業打拚的丈夫，會打呼就算了，因為睡前有喝酒配生蒜的習慣，所以吐出的氣相當熏人，也害她嚴重失眠，被迫到身心科求診。

女網友在爆怨公社娓娓道來，豬隊友在貨運行上班，平時打鼾情況嚴重，加上他睡前喜歡喝杯高粱，再配上生蒜頭沾醬油，所以攻勢更加猛烈，「人打呼是從喉嚨吐出氣來，然後全是那些酒呀蒜頭混在一起的氣味，沒被打呼聲吵醒也被熏死啦！」

請繼續往下閱讀...

人妻無奈表示，有曾提議分房睡，也懷疑過是因為體型的緣故，所以也叫對方減肥，甚至勸老公把酒給戒了，不過他通通不肯照辦，也沒有改變的打算，還說酒能殺菌是好東西，「睡覺我都戴耳塞了，今天早上4點還是被吵醒，真想把耳塞塞到他鼻孔去，超氣的。」

▲老公打呼伴隨著恐怖氣味。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

由於情況遲遲沒改善，女網友的睡眠品質大受影響，為此甚至得掛身心科拿藥吃；尷尬的是，當醫生問說，「生活上有什麼壓力是嗎？不然怎麼會失眠？」她只能含糊帶過，「難道我要跟醫生說，是豬隊友打呼害的嗎？唉......。」

看到原po的遭遇，許多人難以忍受，「睡眠真的重要。長期睡不好，脾氣會越來越大，天天頭痛...莫名其妙的病一堆」、「分房睡，無法接受那個味道」、「分房+1」、「無法忍受噪音，妳好偉大」、「我一定會帶他去看醫生」。

同時，不少熱心網友推測，隊友應該是患有睡眠呼吸中止症，紛紛表示「建議你隊友去看個睡眠障礙」、「去大醫院耳鼻喉科做睡眠呼吸檢查，這個應該是睡眠呼吸中止症，可以開刀治療的」、「可以看醫生，睡眠呼吸中止症」。

值得一提的是，若出現下列兩種以上之症狀，那麼很可能患有睡眠呼吸中止症，包括睡覺打鼾、有呼吸暫停的現象、脖子粗短、體重過重，年紀尚輕就有高血壓或糖尿病，夜間氣喘、心臟病發作甚至中風，或是曾因打瞌睡釀禍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示