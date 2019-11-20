果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次了！　網「高CP值一招」延壽命

▲網友抱怨iPhone原廠充電線不耐用 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

充電器（線）絕對是3C產品不可或缺的配件之一。一名果粉日前就貼出他佈滿裂痕的iPhone充電線，抱怨原廠線真的不耐用。對此網友們紛紛貼出自己充電線的近況，也有人分享便宜小撇步，一招延長充電線的使用年限。

「使用了4年多真捨不得啊......。」一名網友在臉書「爆怨公社」貼出他的iPhone充電線，只見電線外已經有部分塑膠皮脫落，接頭的白色塑膠也出現裂痕，他因為擔心會電線走火，就忍痛把線丟了，換新的原廠線使用。

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原PO表示，這條原廠充電線他從iPhone 6用到現在的iPhone 8，雖然已經用了4年，但他還是覺得iPhone的原廠線很不耐用。

然而貼文一出，不少網友都認為4年已經很厲害了，許多人一開始都乖乖使用原廠線，沒想到平均每年就會壞1條，之後索性都買較便宜的副廠線，就算壞掉也比較不會心痛，「自從用過外面的線就沒拆過原廠的了」、「4年夠本了啦」、「我原廠用不到1年就壞了」、「為什麼我的原廠充電線用不到半年就壞了」、「原廠的線真的神爛」。

▲但也有人護航，用了4年還是好好的 。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而也有一派人認為，只要好好使用，不要折來折去，或是加個保護套，原廠充電線一樣可以使用好幾年，「熱縮套便宜好用」、「我每條原廠線都撐3年以上」、「我都沒帶出門，都在家用，還好好的」、「我都會買保護套，可以用很久」、「我用電火布包起來」。

另外要提醒的是，使用蘋果系列產品最好選擇原廠或是經官方測試的「MFi認證（Made For iPhone／iPad／iPod）」傳輸線，畢竟有些太便宜的傳輸線品質參差不齊，有可能無法對裝置進行同步或充電，甚至可能會使裝置受損。

▼專業網友建議加裝保護套，便宜又好用。（圖／翻攝自爆怨公社）

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