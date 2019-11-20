羅文嘉率隊陪不分區立委登記：未來國會只有親中派、保台派

▲民進黨不分區立委登記。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民主進步黨秘書長羅文嘉20日陪同不分區提名立委到中選會登記。登記之後他表示，未來國會會有許多政黨，但只會有兩派，一是親中派，另外則是保台派，希望保衛台灣的這一派能夠成為多數，這是民進黨要和其他政黨、全體國人一起努力的事。

羅文嘉表示，提名過程漫長，也有不同意見討論，但代表民進黨的名單是以全代會通過的決議文，「社會同行、世代共贏」為最重要的標準。他也感謝所有提名的候選人參與，未來四年落實決議文四大主張的艱鉅任務。

羅文嘉說，民進黨對歷史負責，絕不會像其他政黨有又紅又統的人選，不會有在香港用他們的青春、生命爭取民主自由時，污衊這些人士，或支持使用不當暴力港警的人選。

立委吳玉琴表示，民進黨讓社會福利、長照、弱勢團體及居住正義的代表，居不分區名單首位，代表民進黨的價值。她特別感謝社福團體支持，讓她未來能持續為他們發聲。她也說未來會持續推動《社會福利基本法》、社會住宅、友善高齡、《中高齡者及高齡者就業促進法》及健康活力老化。

立委候選人洪申翰表示，他過去長期推動能源轉型等環境工作，之所以願意接受民進黨推薦擔任不分區立委，是因為蔡英文政府執政三年多推動的能源轉型工作，已有初步成果，他也希望持續為相關議題做更多。

▲民進黨不分區立委登記，立委候選人洪申翰。（圖／記者林敬旻攝）



洪申翰表示，韓國瑜還跟代表燃煤利益的包商，一同宣布能源政策，阻礙台灣能源發展；而吳敦義還把依賴北京利益的人放到不分區的名單內，由此可見，很清楚國會將會是能否持續進步的關鍵戰場。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他1993年進入立法院，目前是最資深的立委，也是最久的黨團總召，歷史記憶讓他有幸可以見證台灣民主的發展，參與每一個戰場，對他來講最重要的是經驗傳承、領航國會。

柯建銘強調，立法院是高強度的戰場，政治組的責任就是協調、整合、溝通，與黨團共同捍衛民進黨的價值，以及執政理念。未來要面對美中台關係、國際政經局勢的改變，這是一個非常艱辛的責任，但我們都準備好了。

立委管碧玲表示，她的團隊是保護全台文化歷史建築第一名，超過百棟以上，她主導大修文資法，推動零體罰，建立專任、專職、專業有執照的心理輔導體系。

她強調，民進黨的名單內，皆在社會領域或立法院裡步步踏實，認真工作耕耘，對國家有付出跟貢獻，是最廣泛結合多元價值的名單，最能夠給社會多元改革的名單，每個人都步步踏實，代表國家方向行穩致遠，要保台、要改革要進步，就要支持民進黨的不分區名單。

▲民進黨不分區立委登記。（圖／記者林敬旻攝）

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