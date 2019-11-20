館長、雞排妹都上榜！「歡樂無法黨」不分區名單出爐　第一名直接超越物種





▲「雞排妹」鄭家純、「館長」陳之漢。（組合圖／翻攝自臉書）

記者袁茵／綜合報導

網紅議員「呱吉」邱威傑與YouTuber「志祺七七」、「視網膜」日前共同創立「歡樂無法黨」，16日在臉書粉專發布「黨紀」後，20日發表不分區及僑居國外國民立法委員候選人提名名單，其中包括「館長」陳之漢，引起網友笑稱，「期待館長在國防委員會直接面對吳斯懷」。

【歡樂無法黨第10屆全國不分區及僑居國外國民立法委員候選人提名名單及排名順序表】



１）柚 子（女）永久榮譽黨主席、本黨首席最高大法師視網膜之犬



政黨不分區名單具備彰顯一黨重要價值之功能，柚子既為本黨永久榮譽黨主席，秉持崇敬、尊賢的精神，歡樂無法黨將「政治組」立委提名人排於第一順位，拒絕像他黨一樣「夭鬼假細禮」，先排幾席「專業組」代表在不分區前幾名；至於「本黨首席最高大法師視網膜之犬」並非可作為適任立法委員的理由，但柚子實非平凡犬類，更是中華民國護國神獸，絕對可以超越塵世的物種分類，進入國會殿堂！



２）喬瑟夫（男）原住民族



原住民族過去受既往政權統治與壓迫，在經濟、文化等政策面向上從未獲得與統治者同等的地位，現任蔡英文總統籌設「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，藉由重新檢視歷史、劃設原住民族傳統領域土地，還給原住民族應有的尊嚴，本黨表示肯定。遺憾的是，有鑑於城鄉差距擴大、傳統語言凋零、文化斷層、部落老化、披薩上加鳳梨等問題並未見改善，透過政策推動達成實質分配正義、原青返鄉、布丁飲食，將是我們的重要目標。



３）鄭家純（女）食安



頂新劣油事件至今已屆五年，但近年來，我們仍然看到米血混摻藥用石膏、雞蛋檢出芬普尼等食安問題層出不窮，飲食作為民眾生活中最不可或缺的一環，更是讓台灣躍上國際舞台的重要關鍵，制定明確罰則、加強落實抽檢是我們的共識方向，讓台灣人吃得健康、吃得安心！



４）館 長（男）國防、成吉思汗健身俱樂部負責人



面對中共戰機侵擾頻仍、武力威脅不減，我們除了在區域戰略上與友好國家保持合作關係，更應強化國防戰力，包含深化義務教育中的全民國防課程、投入經費持續研發新軍事技術、確保國艦、國機國造進程無延遲，避免中共有隙可乘。同時，國家肌器的國罵攻勢亦能震懾赤匪，並喚醒各級服役中或已退役之將領，避免共蝶翩翩飛舞、向境外勢力輸誠。



５）寶 寶（女）動物保護、本黨總書記邱威傑之貓



我國《動物保護法》施行至今已逾二十年，但各縣市公營動物收容處所數量、品質卻未見明顯改善，騷擾、虐待、傷害動物之樣態及違反之法律效果亦未有明確規定，我們痛心看到動物遭受無端傷害，更對流浪動物感染傳染病、缺乏適當飲食感到難過，「以領養代替購買」觀念近年來雖有推廣，我們希望能透過釋出誘因、完善管制，讓飼主、業者對動物更具責任意識。



６）星期天（男）多元平權



今年立法院正式通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，讓同志終於享有公民應得的婚姻權利，然而我們始終明白，台灣長年的保守文化，仍然讓具備不同性別氣質、性別認同的朋友，必須要隱藏自己最真實的一面，避免招致騷擾與霸凌。星期天是弱勢的代表，絕非膜天輪之戀的既得利益者。



７）阮月嬌（女）新住民權益



新住民、新二代選擇深耕台灣，面對截然不同的文化衝擊，我們應該確保新住民朋友在融入台灣社會時，實質上享有同等的協助與待遇，舉凡應思考讓企業雇用新住民優惠、放寬居留、身分取得限制，並透過教育宣導除去社會對新住民污名、標籤化，進一步推廣新住民朋友的文化習俗，讓台灣成為一個友善、多元的國家！



８）博 恩（男）藝文、博恩夜夜秀主持人



台灣對於內容創作、文化發展的想像，曾經執著於市場導向，但事實上近年獨立、小成本的製作，無論是在音樂、電影、遊戲、文學、尷尬等領域都有傑出表現，更屢屢獲得國際好評，我們應思考如何提供創作者推動本生產高品質內容的環境，而非停留在建設更多邀請國外明星、表演者的大型場館。



９）白癡公主（女）女力



台灣在縣市議員、不分區立法委員上，雖都有設置二分之一以上的女性保障名額，且在各層級政府會議上也都有類似要求，但在重要決策人事選任上，如內閣部會首長、政務委員，卻仍然難以揮去以男性為主的文化。我們不應認為女性只要能力傑出，就可以獲得與男性同等待遇；因為從工作待遇、升遷環境上，我們仍然看到為數甚多的不平等、歧視、乃至敵意的案例。我們要強調的是，包含女性在內的不同性別，都應該擁有實質上平等的保障！



１０）沒有營養的生活智慧王（男）民生



各類型不同的議題討論，往往容易使得政治產生高門檻，進而導致一般民眾無從參與討論，最後使得政治決策由社經菁英掌握，我們認為，再如何複雜的內容，都應該用最簡單、有趣的方式讓民眾認識，而第一步就從民生議題著手。不管是與家人的日常互動、從來沒想過的獵奇問題，生活即政治，沒營養也可以有智慧！



１１）阿 滴（男）國際化、教育



有人說「母語要回家學！」我們除了感到難以置信，原來在她眼中每個家庭都能夠提供專業的語言教育外，我們的基本立場是「只要你想學的語言，教育都應該要盡量提供！」不管是能讓你最international的英語，還是學習到やめてやめて的日語，站在文化認同的角度，我們更應該要提供系統化的台語、客家話、原住民族語、東南亞語等，才能真正讓台灣的年輕人出得去，把發展帶進來，每個人都很有才！



１２）志祺七七（男）行銷、設計、瘦身



台灣人肥胖問題持續加劇，除了可能導致心血管疾病外，也有更高概率產生心理疾病，我們除了正視學童的飲食健康問題、洞察造成肥胖背後的階級不平等外，也應該推廣正確的瘦身知識。此外，當設計、行銷已經成為了傳播資訊最重要的關鍵，我們更強力要求不能讓「中華民國美學」復辟，全民都應該接受美感教育，讓長輩圖也能有文青風、讓早安也能夠很歡樂！



１３）視網膜（男）媒體、資訊科技、眼球中央電視台主播



假新聞、爭議訊息充斥的年代，我們需要真正中立、客觀、權威的媒體，來對抗赤匪政權的滲透，更需要打破黃標恐怖的言論自由來為民喉舌。在科技進步到可能隨時監控的時代，人民的隱私權遭遇挑戰，捍衛自由地區在世界民主列車中的領導地位，是我們中華兒女的重要責任！

►超越藍綠，就靠她了