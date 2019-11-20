2020大選台南查賄開第一槍！繳1200享美食旅遊和伴手禮　數十人被調查

▲台南傳出賄選疑雲，台南地檢署指揮台南市調處及麻豆分局傳訊相關人士，到麻豆分局調查釐清案情中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市地檢署接獲檢舉，有社團招募會員，標榜加入會員有提供會餐、旅遊、年終尾牙等福利，還有「伴手禮」，疑有涉嫌賄選，11月20日指揮台南市調查處、台南市麻豆分局 ，傳訊社團相關人士數十人，進一步釐清是否與2020大選有關，全案由檢警調查處中。

據了解，台南地檢署接獲賄選檢舉情資指出，台南市有社團等單位，發出招募會員200人的宣傳單，指每人繳1200元，會員每年可會餐4次以上，每年全台省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另有通知單指12月16日將舉辦年終尾牙，被指控涉嫌賄選。

台南地檢署20日指揮台南市調處、市警麻豆分局等警調人員，傳訊相關人員數十人，在麻豆分局進行調查，以釐清是否涉嫌2020大選賄選。台南市麻豆分局對此查賄案不願證實，以偵查不公開為由拒絕說明案情。

據了解，該社團招募會員有明講要收入會費，且旅遊也要另外繳費，而非免費，但以1200元會費1年可會餐4次以上，「福利」相當好，且12月16日將要辦年終尾牙，時機也相當敏感，是否因而引起檢警調懷疑內情不單純，全案目前由檢警調查處中。

▲「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察」分區座談會，19日在台南地檢署舉行，旅遊、餐會活動，目前是檢警調查賄首要重點項目之一。（圖／記者林悅翻攝）

「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察」分區座談會，19日才在台南地檢署舉行，由南檢檢察長林錦村主持，會議由檢、警、調、政風等機關就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。其中 檢察總長江惠民提出9項查賄工作要點中，第5項就是旅遊餐會案件應特別注意蒐證完整，可見旅遊、餐會活動，目前是檢警調查賄首要重點項目之一。

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