遭爆隱匿「大安區房產」　李佳芬回應了：是親戚的！不在我個人名下





▲韓國瑜夫人李佳芬。（圖／記者吳奕靖攝）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日再被爆出曾買賣台北市大安區仁愛路三段24巷的「幸安名廈」樓中樓，並登記在「李姓屋主」名下，再度引起豪奢風波。針對突如其來的爆料，剛結束東南亞訪問的韓國瑜夫人李佳芬20日晚間出面回應，此屋是親戚所有，因此沒有財產申報問題。

韓國瑜接連遭踢爆擁有豪宅，20日再被揭露曾住在台北市大安森林公園對面的「幸安名廈」豪宅。韓辦雖澄清，大安區房子是韓國瑜夫妻的親戚所有，韓國瑜夫婦只是借住，但台北市議員阮昭雄仍在下午赴監察院舉發，韓國瑜夫婦住在這間豪宅期間，2人正好擔任立委、議員，疑似違反《公職人員財產申報法》，漏報這項房產。

韓辦發言人何庭歡與博恆法律事務所律師王雅芳代表韓國瑜到北檢提告指出，週刊報導內容均屬不實，韓國瑜夫婦早在事前向大眾說明所有房產事宜，報導「明顯誤導民眾，有影響選民之虞，扣上炒房屋名，行為相當惡劣」，另外韓辦澄清大安區房產事宜後，「阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒，也涉有誣告罪。」

根據中天新聞報導，針對台北市仁愛路樓中樓一事，李佳芬也於20日晚間回應，此屋並不是在她個人名下，是親戚所有，因此沒有財產申報的問題，但未進一步透露更多細節。

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