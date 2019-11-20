獨／聯電榮譽副董宣明智搶進第三名！親民黨不分區第一名是她

▲聯電榮譽副董事長宣明智。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新訊息指出，親民黨手中至少握有3個版本，直到19日晚間才定案，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智，確定排入第三名。至於不分區首位，是身心障礙者聯盟秘書長滕西華。

據指出，原本宋楚瑜有意要將親民黨立委李鴻鈞排在首位，但這次的主軸強調「跳脫藍綠」，眼看國民黨爆發不分區之亂，民進黨的不分區則是有滿滿派系的影子，宋楚瑜決定將不分區第一位排給由宋楚瑜副手余湘推薦專業人士，李鴻鈞改排至第二名。

在「郭家軍」部分，除了宣明智成為大黑馬列入第三名外，永齡基金會執行長劉宥彤排進第四名，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜則是被擺在第十名全力衝刺政黨票。

親民黨人士表示，郭台銘和宋楚瑜在10月中旬就曾透過幕僚單位聯繫，也在近日兩次親自碰面交換意見，「這份名單有滿滿郭家軍的影子，足見郭宋瑜兩人的信任程度。」

此外，親民黨不分區第五名至第八名分別為，親民黨立委陳怡潔、馬偕醫院前總院長施壽全、親民黨發言人張碩文。

▲李鴻鈞、劉宥彤。（組合圖／記者李毓康、林敬旻攝）

事實上，劉宥彤19日晚間在臉書的發文，就已悄悄宣告她將投入政壇。她表示，「我和虹安都會負起為第三勢力加油的責任，現在親民黨的局面是較為落後一些，沁渝也要被搶救。」

劉宥彤還說，有他們的加入，「我和宋主席說，要有願意向前邁進，擁抱真正中間理性選民的親民黨，過去我不知道親民黨是討人喜歡還是討人厭，從現在起，我們有必要，有責任要為我們所信仰的中華民國價值一起努力。」

▲宋楚瑜、余湘赴中選會登記。（圖／記者湯興漢攝）

從數據分析來看，全台各地的「郭粉」號稱有190萬，把劉宥彤跟蔡沁瑜放進親民黨不分區名單，可以吸收「郭粉」的選票，所以親民黨的目標設定衝6到7席。

另一方面，據透露，台北市長柯文哲堅持要把鴻海大數據辦公室主任高虹安放進第三名，除了「郭柯結盟」的默契與共識外，也是想要吸收郭粉的選票，來衝刺不分區席次。

知情人士表示，親民黨和民眾黨皆可能拿下3至5席，代表劉宥彤和高虹安兩名「郭家軍」大將篤定在明年正式進軍國會，但投入新北市立委第10選區（土城、三峽）首位郭家軍李縉穎，目前民調處落後狀態，仍有待一搏。

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