獨／親民黨不分區立委曝光！李鴻鈞第一 、劉宥彤第四躋身安全名單

▲李鴻鈞、劉宥彤。（組合圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者楊蕓、羅婉庭、楊亞璇／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新訊息指出，親民黨現任立委李鴻鈞排名第一，而眾所矚目的郭家軍代表劉宥彤也以排名第四之姿，躋身安全名單。

此外，鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜列第十名，肩上的責任也很重，扮演著幫親民黨全力衝刺政黨票的輔選角色。

據了解，針對親民黨不分區提名，郭台銘和宋楚瑜在10月中旬就曾透過幕僚單位聯繫，也在近日兩次親自碰面交換意見。郭台銘本人18日也證實，郭陣營會派出有代表性、有實力的人讓親民黨徵選，同樣沒有任何條件，只希望親民黨、民眾黨在將來國會有生存的空間，不要一黨獨大、國會過半用碾壓式的通過任何法案。

親民黨人士透露，2016年大選，親民黨獲得79萬張政黨票，得票率近7%，拿下3席不分區，若2020年大選的得票率以平盤作收，因女性有1/2保障名額規定，若在不分區名單前3名都是男性的情況下，劉宥彤還是以遞補的方式獲得立委席次。

事實上，劉宥彤在上週末臉書的發文，就已透露一些端倪。她表示，「立委候選人只要提出什麼政見，你說什麼都會投他？每次都聽到很多朋友說候選人永遠不了解民意，我現在就想來聽聽民意！」言下之意，其實就是宣告自己將投入政壇。

全台各地的「郭粉」號稱有190萬，把劉宥彤跟蔡沁瑜放進去，可以吸收「郭粉」的選票，所以親民黨的目標設定衝6到7席。

另一方面，據透露，台北市長柯文哲堅持要把鴻海顧問高虹安放進第三名，除了「郭柯結盟」的默契與共識外，也是想要吸收郭粉的選票，來衝刺不分區席次。

除了劉宥彤已蓄勢待發進入國會外，若加上被民眾黨列為不分區立委第三的高虹安，郭台銘的子弟兵，幾乎已經篤定有兩名大將在明年正式進軍國會。

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