兒穿粉紅色鞋！婆媽酸「羞羞臉」：要教正確觀念　媽不忍了霸氣開嗆

▲粉紅色鞋子示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

顏色不分性別吧！一名媽媽表示，兒子出門若是穿粉紅色拖鞋，許多婆媽就會直接酸孩子「羞羞臉」，還表示男生穿粉紅色是個「不正確的觀念」。原PO聽完之後不忍了，霸氣開罵完後瀟灑離開；貼文一出，網友們也都紛紛留言聲援。

「粉紅色拖鞋錯了嗎？」一名媽媽日前在臉書「爆怨公社」中抱怨，每次只要兒子穿粉紅色的拖鞋出門，某些婆婆媽媽都會直接跟兒子說「你是男生耶！穿粉紅色的！羞羞臉！」原PO懶得跟對方多說，都只笑笑地回應「孩子自己喜歡就好。」

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怎料婆媽們並沒有善罷甘休，隨後又會開始碎念，「當媽媽的不能放縱孩子」、「要教導他正確的觀念」等等。原PO聽完傻眼不忍了，直接開嗆「奇怪勒！到底有誰規定男生不能穿粉紅色的？你的人生不會太狹隘嗎？難道你就只會穿粉紅色？」

她認為孩子正常發展，挑選自己喜歡的鞋子，學著做自己和人格發展，但婆媽卻「努力打壓他人以成就自己」，奇妙的心態令人猜不透。「我會教我兒子，要尊重他人的想法和喜好，而不是用自己的觀念去攻擊別人！」她傳達完自己的理念後，便瀟灑地帶著兒子甩頭走人。

▲▼ 網友回應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，媽媽們都心有戚戚，紛紛表示「明明就很可愛」、「我女兒喜歡粉紅色，但是愛車子多過愛娃娃」、「我家兒子也愛粉紅色，也喜歡Elsa」、「學校的體育服都粉紅色了，還分什麼男生女生」、「性別不該被顏色定義」、「男生穿粉紅色襯衫超性感好嗎」。

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