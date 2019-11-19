他棄毒改上健身房原來有詭！　店員工是蟲販「賣毒一年多了」

▲台中健身房楊姓員工，長期在健身防櫃台或其住處向客人販賣毒品。（示意圖／與本案無關／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中北區奧美伽24H智能健身會館漢口店櫃台楊姓員工，涉嫌長期販賣安毒給王姓健身會員，2人直接在櫃台或約在楊嫌的住處交貨，王男於10月間落網，供出是向楊嫌購買毒品；11月初楊嫌換到WordGym大甲分店工作，王男日前佯稱要向楊購買安毒，雙方約在WordGym的停車場交易，警方則埋伏在側，見時機成熟出面將楊逮捕，在他的身上、辦公處、及住處， 共搜出6包安毒及液態搖頭丸，檢察官聲押楊男獲准，繼續追查楊男的上手。

據了解，王男不但長期健身，是健身房長期會員，其父母親認為他已經棄毒，愛上健身房，應該可從此與毒品絕緣，一年多來是他們心目中新的陽光男孩，而他竟是向健身房櫃台楊嫌買毒，王男供稱參加健身會員一年多，就向楊嫌買了一年多。

檢警查出，楊男原在中市北區奧美伽健身會館擔任櫃檯員工，涉嫌販賣安非他命給會員等人，上月間王姓會員向楊男購買安非他命，每包價格為3000元，經警查獲，王則供稱是向楊男購買安毒。

楊男本月初離職，轉到WordGym健身俱樂部大甲分店繼續擔任櫃檯員，而落網的王男日前佯稱要向楊購買安毒，雙方約在WordGym大甲分店的停車場交易，經埋伏員警當場逮獲楊嫌，並在他的身上搜出1包安非他命，隨後員警在楊的辦公處所及他的住處，又查扣5包安非他命，以及液熊搖頭丸38公克、吸食器、磅秤等物。

健身房像是雨後春筍，一家接著一家的開，若干健身中心或健身房已然成為販毒者新興的販毒熱點，檢警特別呼籲「健身不要傷身」，遠離毒品才能擁有健康身心靈。

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