女大生遭前男友威脅「公開裸照」…不敢報案：他父親是警察！崩潰輕生腦死亡

▲女大生遭前男友威脅公佈裸照，崩潰輕生導致腦死。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省福州外語外貿學院大四女生小靜（化名）被前男友鄭磊（化名）威脅要曝光裸照，此後在校內酒店吞下過量藥片。家屬稱，近日經過醫院診斷，小靜已經腦死亡。痛失獨女的單親母親悲憤認為威脅女兒的男子應承擔責任，同時質疑校方監管不力。

據《海峽都市報》報導，大四女生小靜就讀於福州外語外貿學院長樂校區，10月28日晚服藥自殺。在小靜的手機中還留有前男友鄭磊給她發的訊息，「我馬上把你的裸照放到學校論壇」、「明天我就去調查你爸媽，給叔叔阿姨一個驚喜」、「在學校看我怎麼抓你」……。

慘案發生後，母親控訴，小靜沒有報警是因為鄭磊的父親是長樂區的一名警察，「鄭磊威脅要調查父母並將小靜的裸照發給學校，此後不斷向小靜發騷擾訊息；小靜因為害怕被報復所以沒有報警，只是告訴了家長和老師。」

▲前男友威脅訊息。（圖／翻攝自海峽都市報）

福州外語外貿學院通過其官方微信17日回應，涉事女生是2016級福建漳州籍學生，「不排除該生因與社會青年戀愛受挫等個人原因致輕生，具體以警方調查結論為準。」

26歲的鄭磊17日現身回應表示，他因為前女友自殺而承受巨大的心理壓力，「我與小靜交往快1年了，此前和另一個女生關係好，提出了要和小靜分手，沒想到被小靜將行為曝光在微博上，朋友們都知道了此事。」

他稱，當時憤怒的自己在10月18日向小靜發了威脅訊息；小靜母親10月19日知道了此事，連夜從漳州趕到長樂，「10月20日我在家中，在小靜母親的見證下，向小靜認錯，並當面刪了她的裸照，10月20日以後和對方再無聯繫。」鄭磊的父親則回應，希望通過法律途徑來解決糾紛，如兒子真有犯錯，決不姑息。

除了指控鄭磊，母親對校方的做法也有不滿，「女兒10月19日告知老師被威脅傳播裸照後，校方就應該對小靜加強監管和心理教育。」她表示，女兒自殺前，自己就曾要求小靜的馬姓老師「近期多關注女兒的心理狀態」，但被校方以「學校心理醫生預約爆滿」為由拒絕。

▲母親崩潰（左）。（圖／翻攝自海峽都市報）

母親進一步指控，校方在10月28號晚上9點查寢，發現小靜不在，可是直到當晚10點多才將此事告知自己；當時她認為女兒不愛去陌生地方，因為此前和女兒住過校內酒店，便建議校方去校內酒店尋找，「校方11點半才在校內酒店找到了吞藥的女兒，如果校方在發現不見後能第一時間告知家長，也許就不會錯過儘早搶救的時間。」

此外，她說，知道女兒被前男友威脅後，自己曾要求女兒回家休養，「小靜諮詢過校方得知，因為臨近大四期末，若不在學校參加考試，掛科也不能重考，因此決定留在學校。」母親認為，校方如果可以考慮小靜的心理狀況，准許重考，「回到漳州的家休養的小靜情緒會穩定些？」

對此，馬姓老師表示，「不方便接受採訪。」福州外語外貿學院相關負責人稱，「對於母親的質疑，會儘快給予回應。」目前，案件仍在進一步調查處理中。

現在，小靜還在福建醫科大學附屬第一醫院ICU病房，值班工作人員表示，「無論採取何種醫療手段都無法救治小靜、現在只能通過ICU病房維持呼吸；目前要確診小靜為腦死亡，在醫療程序和鑑定上需要一段時間，但可以確定的是女孩已不會醒過來。」

院方醫生說，小靜目前的情況不可能救醒，拔了管就死亡。小靜的舅舅說，如今女孩無法救治的結果讓家屬們無法承受，但高昂的醫療費用也讓他們承擔不起。

母親心痛表示，小靜是她的獨生女，自己7年前和丈夫離婚，收入不多，平時在漳州給別人打工，「孩子上大學的錢是靠助學貸款。」目前，家人已決定放棄對女兒的治療並捐贈器官。

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